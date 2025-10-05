Tasas del dólar este domingo 5 de octubre de 2025

Tasas del dólar este domingo 5 de octubre de 2025

El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense para este domingo 5 de octubre de 2025, son de RDS62.3183/US$ y RD$62.9710/US$, respectivamente.

La entidad subrayó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

Asimismo, informó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Digo