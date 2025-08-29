Tasas para la compra y venta del dólar de hoy 29 de agosto

El Banco Central informó que las tasas para la compra y venta del Dólar Estadounidense para este 29 de agosto de 2025, son de RD$62.6584/US$ y RD$63.2780/USS, respectivamente.

La entidad recordó que estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.

También puede leer: Errores al usar la tarjeta en viajes que pueden costarte mucho

Asimismo, indicó que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.

Síguenos como periodicohoyrd