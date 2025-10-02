Nueva York. La estrella del pop Taylor Swift lanza mañana viernes su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, donde relatará su vida entre bambalinas alejada de sus productores habituales.

El disco de Swift llega en un momento dulce para la artista, que en el plazo de un año ha recuperado los derechos de su música, se ha comprometido con su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y ha puesto punto final a su milmillonaria gira ‘The Eras Tour’.

Muchos fanáticos de Swift esperan que ‘The Life of a Showgirl’ dé comienzo a una nueva etapa musical de la cantante, que en los últimos años ha dado un giro más íntimo a su discografía con ‘folklore’ (2020), ‘evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024).

El regreso de Max Martin y Shellback

La cantante Taylor Swift. EFE/EPA/Allison Dinner

Los colaboradores que ha elegido Swift parecen reflejar este cambio de etapa, pues vuelven a su música los suecos Max Martin y Shellback, productores de muchos de los temas del disco que la consolidó como una estrella del pop, ‘1989’, y de otras canciones de ‘Reputation’ y ‘Red’.

El regreso de Martin y Shellback implica también un distanciamiento a nivel laboral con Jack Antonoff y Aaron Dessner, que han producido en los últimos años algunas de las canciones más íntimas de Swift, como ‘cardigan’ o ‘peace’.

Por la ausencia de ambos y el regreso de los suecos, muchos ‘swifties’ esperan de este álbum un sonido más parecido a ‘1989’ o incluso una fusión entre este y ‘Reputation’. El propio Travis Kelce adelantó hace un mes que el disco es más animado que los últimos trabajos de Swift y lo definió como un giro de 180 grados respecto a ‘The Tortured Poets Department’.

De Ofelia a Elizabeth Taylor- las mujeres que inspiran el disco

Si hay una inspiración clara en este álbum de doce canciones es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo.

Un trágico final que Swift recrea en la portada, donde aparece sumergida en el agua con un vestido de pedrería, y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ -el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason- que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira.

Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas de los años 50.

Estas dos mujeres convergen en la idea central del disco, que gira en torno a su vida tras el escenario durante su exitoso ‘The Eras Tour’ y que también ayudará a relatar Sabrina Carpenter en la canción que da nombre al proyecto.

“El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca”, apuntó Swift en el pódcast de los hermanos Kelce.

El mundo se prepara para ‘The Life of a Showgirl’

La cantante Taylor Swift. EFE/Octavio Guzmán



Como ha ocurrido con otros proyectos de Swift, muchas ciudades del mundo ya se están preparando para dar la bienvenida a ‘The Life of a Showgirl’ con actividades y eventos.

En Nueva York, la plataforma Spotify ha instalado hasta este jueves un ‘pop up’ repleto de detalles del álbum que ofrecen un vistazo al proyecto y arrojan pistas sobre letras y temáticas de las canciones.

Por su parte, la empresa de transporte Uber lanzará mañana en Nueva York, Los Ángeles y Nashville otro ‘pop up’ en el que los ‘swifties’ podrán visitar e incluso adoptar un gato, el animal favorito de la artista.

Aunque la cita más esperada por los fanáticos es la acordada con la propia Taylor Swift, que anunció que proyectará entre el 3 y el 5 de octubre un trabajo audiovisual de 89 minutos para celebrar el lanzamiento del disco.

Todo esto mientras los ‘swifties’ se apresuran a comprar en preventa los CDS y vinilos del álbum con la portada original o las múltiples opciones alternativas, cuyo precio varía entre los 15 y los 30 dólares.