TC inicia diplomado Derecho y Justicia

Eduardo Jorge Prats, Amaury Reyes, Army Ferreira y Persio Maldonado. José Francisco.


El Tribunal Constitucional inició ayer el diplomado en Derecho y Justicia Constitucional dirigido a periodistas, comunicadores, líderes de opinión, directores y profesionales de los medios de comunicación a quienes se busca edificar sobre las funciones de ese órgano y la aplicación de las legislaciones vigentes.
El acto se llevó cabo en la la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm). El diplomado es coordinado por Centro de Estudios Constitucionales.

El presidente del TC magistrado Napoleón R. Estévez Lavandier junto al rector magnífico de la Pucmm, Secilio Espinal, ponderaron la importancia de esa formación profesional.

La presentación incluyó el panel “Libertad de expresión e información y sus desafíos frente a la inteligencia artificial”, cuyos panelistas fueron los magistrados del TC Army Ferreira y Amaury A. Reyes Torres y el abogado Eduardo Jorge Prats, con la moderación del director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado.

Estévez Lavandier expuso que el objetivo de ese diplomado es fortalecer en periodistas y comunicadores sociales el conocimiento sobre temas constitucionales, facilitando las herramientas necesarias para que puedan informar con rigor jurídico y responsabilidad todo lo relacionado con la Carta Magna, la justicia constitucional y actividades propias del TC.

Los participantes podrán comprender los principios y valores que rigen el Estado social y democrático de derecho; identificar los deberes y derechos fundamentales reconocidos por la Constitución dominicana y régimen de protección.

Además reconocer los distintos procedimientos constitucionales y su función dentro del sistema jurídico; informar con propiedad sobre los procesos, trámites y decisiones del TC, aprender a utilizar con claridad el lenguaje jurídico-constitucional al momento de informar.

El diplomado durará 60 horas y se impartirá de manera virtual. Incluye evaluación diagnóstica, asignación de lecturas, debates, ensayos y análisis de casos, también elaboración de proyectos, mapas conceptuales, trabajo colaborativo y cooperativo, juego de roles y aulas invertidas, entre otras.

Tendrá cuatro módulo, uno es “Fundamentos del derecho constitucional y del Estado social y democrático de derecho”, “Teoría de los derechos fundamentales y su protección”, “Los derechos civiles y políticos” y “Derechos económicos, sociales, culturales, deportivos, colectivos y medio ambiente y de grupos vulnerables.

Soila Paniagua

38 años de ejercicio profesional como periodista. Magister en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas (UASD). Especialidad en Periodismo Económico y relaciones comerciales, Universidad de Miami.

