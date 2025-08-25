¿Te están pagando tu salario correctamente? Revisa esta guía legal

¿Te están pagando tu salario correctamente? Revisa esta guía legal

Gobierno les aumenta el salario / Fuente externa

El sueldo o salario que debe recibir un empleado o trabajador en muchas ocasiones queda mal interpretado en los contratos laborales por estos, tambien algunas veces desconocen algunos puntos importantes establecidos en el Código de Trabajo Dominicano al respecto.

En este aspecto el abogado y asesor jurídico en materia laboral, Rogelio Hernández, aclara que esta cifra acordada entre empleador y trabajador es fijada mediante el contrato laboral entre ambas partes, sin embrago «no puede estar debajo del sueldo mínimo establecido por ley»

WhatsApp Image 2025 08 25 at 3.35.49 PM 1

«El monto esta sometido a la autonomía de la voluntad relativa en materia laboral», agrega al periódico Hoy.

Según el experto el Artículo 192, define el salario como la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación por el trabajo realizado. Este puede incluir:

Dinero en efectivo pagado por hora, día, semana, quincena o mes

Beneficios adicionales obtenidos por el trabajo

Remuneraciones complementarias como comisiones, ajustes o precios alzados

De su lado el artículo 194 establece que a trabajo igual, en condiciones similares de capacidad, eficiencia o antigüedad, corresponde siempre igual salario, sin importar quién lo realice.

Modalidades de pago

El salario puede pagarse:

  • Por unidad de tiempo (hora, día, mes)
  • Por unidad de obra
  • Por comisión
  • Por ajuste o precio alzado
  • Combinando varias modalidades (Art. 195)

Además, debe pagarse personalmente al trabajador, en moneda de curso legal, y en el lugar donde presta servicios (Art. 196).

Descuentos permitidos

El Artículo 201 permite ciertos descuentos, como:

Los autorizados por ley

Cuotas sindicales (con autorización escrita)

Anticipos de salario

Créditos bancarios garantizados por el empleador (máximo una sexta parte del salario mensual)

Captura 16

Horas extras y nocturnas

  • Horas extras:
    • Hasta 68 horas semanales: +35% sobre la hora normal
    • Más de 68 horas: +100% sobre la hora normal
  • Jornada nocturna: +15% sobre la hora normal (Art. 204)
  • Días no laborables: +100% sobre el salario normal si se trabaja por acuerdo (Art. 205)

Las propinas obligatorias o voluntarias no se consideran parte del salario (Art. 197).

Protección del salario

El salario es inembargable, salvo hasta una tercera parte por pensiones alimentarias (Art. 200)

No puede pagarse mediante fichas, vales o certificados

No puede ser cedido y tiene privilegio legal sobre otras deudas (Art. 207)

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

¿Te están pagando tu salario correctamente? Revisa esta guía legal
¿Te están pagando tu salario correctamente? Revisa esta guía legal
25 agosto, 2025
Permisos laborales en República Dominicana: cuáles son obligatorios y cuáles no
Permisos laborales en República Dominicana: cuáles son obligatorios y cuáles no
22 agosto, 2025
Economista revela 5 «graves» impactos de aumento en tasas de interés
Economista revela 5 «graves» impactos de aumento en tasas de interés
21 agosto, 2025
Pago de horas extras y días feriados en República Dominicana: ¿Quiénes tienen derecho según el Código de Trabajo?
Pago de horas extras y días feriados en República Dominicana: ¿Quiénes tienen derecho según el Código de Trabajo?
18 agosto, 2025
Cómo documentar de forma efectiva irregularidades laborales y protegerte de una cancelación
Cómo documentar de forma efectiva irregularidades laborales y protegerte de una cancelación
17 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Reunión de Alaska: Trump y Putin

Reunión de Alaska: Trump y Putin

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

#SinFiltro: La trampa de la comodidad

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

5 impresionantes parques naturales de República Dominicana que debes visitar al menos una vez

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Lo que tu hijo ve, tu hijo hará: el poder de la imitación en su salud oral

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

Tormenta tropical Fernand se forma en el océano Atlántico

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

¿Por qué Angelita Curiel, “La Mulatona”, se retiró del vedetismo estando en la cima?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo