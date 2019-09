¿Te gustó John Wick 3? Pues prepárate que ya viene el cuatro; reunirá a Keanu Reeves con más actores de Matrix

Keanu Reeves, el famoso actor de Hollywood, conocido por películas como Matrix, regresa a la gran pantalla con uno de sus personajes más populares: John Wick .

Así lo reveló Chad Stahelski, director de las tres entregas de John Wick y la futura cuarta película de la franquicia, quien dijo en CBM que él y Reeves han coqueteado con la idea de fichar a Moss o Weaving.

“Ya sabes, Keanu y yo hablamos mucho sobre hacia dónde queremos ir. No habíamos terminado John Wick 3 y ya teníamos este gran plan de cómo llegar a John Wick 4. Es algo sobre lo que estamos pensando continuamente e intentamos no forzar las cosas. No queremos incluir a un actor para que sea un ‘gag’ y que la historia se desarrolle alrededor de eso“, comienza el director.

En definitiva, para Stahelski es más importante que el personaje sea bueno y orgánico para la historia que priorizar el ‘fan-service’. “Si creamos grandes personajes y, ya sabes, en mi cabeza tiene sentido poner a Carrie-Anne Moss o Hugo Weaving o a cualquiera de nuestros compañeros de Matrix y funciona y están interesados, siempre es algo positivo porque son amigos y creo que son intérpretes excelentes. Así que, está por ver”, concluye.

Habrá que esperar para ver si vemos a otro actor más de Matrix en John Wick, pero lo que sí es oficial es que Matrix continuará en la gran pantalla con una cuarta entrega que contará con Reeves, Moss y Lana Wachowski. Esta última en la dirección y guion.

La última vez que vimos al asesino en la gran pantalla fue tras caer desde lo alto del Hotel Continental tras ser traicionado -¿o ha sido una estratagema de Wilson (Ian McShane) para engañar a la Alta Mesa?- y aliándose con Bowery King de cara a John Wick 4. Por ahora, la cuarta entrega todavía no cuenta con fecha de estreno.