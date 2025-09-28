¿Te perdiste alguna? Las noticias más leídas del HOY

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

Tres dominicanos asesinados en Pensilvania: investigan móvil pasional

Las autoridades estadounidenses investigan el asesinato de tres ciudadanos dominicanos en el condado de Berks, Pensilvania, en un caso que ha generado conmoción tanto en EE.UU. como en República Dominicana.

Las víctimas son Geraldina Peguero-Mancebo (30 años), su hijo Jeydon Junior Peguero (1 año), y su pareja sentimental Junior Cabrera Colón (31 años).

Presidente Abinader en la ONU: “Haití vive una tragedia humana sin precedentes”

El presidente de la Republica, Luis Abinader denunció este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) la grave crisis que atraviesa Haití, calificándola como “una tragedia humana sin precedentes”.

Durante su intervención, Abinader alertó sobre la violencia extrema que azota al país vecino, dominado por grupos armados clasificados como terroristas, y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que responda con urgencia a la resolución que solicita el fortalecimiento de la misión internacional en Haití.

Cierre de comercios chinos en RD genera alarma por posibles actos discriminatorios, según Cendoesch

El Centro Dominicano de Estudios Sobre China (Cendoesch) manifestó preocupación ante hechos que, según expresó, aparentan ser actuaciones de instituciones del Gobierno focalizadas en el comercio chino para dañar sus negocios y reputación, lo que a todas luces muestra señales discriminatorias.

Para el Centro de pensamiento las acciones de acoso y cierre de establecimientos comerciales de manera permanente y sistemáticas no se corresponden con lo que establecen las normas del comercio dominicano, pero tampoco responden a las reglas del comercio mundial. Este asedio del gobierno contra negocios de capital chino, se emprende bajo el argumento de supuestas violaciones a las normas de edificaciones y comercio ilícito.

Luis Abinader sobre apagón del AILA: “Si hubo negligencia, habrá consecuencias”

El presidente Luis Abinader calificó como “inaceptable” el apagón de más de nueve horas que paralizó las operaciones del Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) el pasado domingo, afectando a miles de pasajeros y decenas de vuelos.

Durante su encuentro semanal con la prensa, La Semanal, el mandatario advirtió que el Gobierno investigará a fondo lo ocurrido y que, de comprobarse negligencia, se aplicarán sanciones.

“Lo mataron frente a sus hijos”: horror en San Cristóbal

Durante el fin de semana, la comunidad de Las Flores en San Cristóbal fue escenario de un violento enfrentamiento que dejó como saldo varios heridos y al menos dos personas fallecidas, según testigos del hecho. El conflicto, que se habría originado por viejas rencillas entre familias, escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia.

Carlos Pimentel confirma sanciones por contrato fuera de ley en Senasa

El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reveló detalles este lunes sobre las investigaciones en curso relacionadas con procesos de contratación en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante la entrevista ,en el programa Telematutino 11, Pimentel confirmó que existen varias líneas de investigación abiertas sobre Senasa, incluyendo acciones del Ministerio Público, la Unidad Antifraude y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

Quién es Aura Celeste Fernández Rodríguez y cuáles son las funciones del CNSS

El presidente Luis Abinader designó recientemente a la abogada Aura Celeste Fernández Rodríguez como nueva gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), mediante el decreto núm. 541-25.

