¿Te perdiste alguna? Las noticias más leídas del HOY

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

SeNaSa cancela al menos 10 contratos a prestadoras

En medio de la crisis que la afecta por manejos financieros, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) canceló contratos a por lo menos a 10 empresas.

El seguro estatal vive una crisis que la ha llevado a no presentar completos sus estados financieros a la fecha de este 2025. SeNaSa canceló contratos mediante los cuales se pagaba por afiliado aunque estos no recibieran servicios. Entre las empresas que tienen sus seguros suspendidos estan, Khersun, Deleste, Vivamax, Unidad de Terapia Física doctor Figueroa, Elohin, Sanas y otros más. La suspensión de los contratos a las prestadoras de servicios de salud tendrá lugar 30 días después de recibidas las notificaciones correspondientes, informó a Hoy desde una fuente autorizada del seguro.

Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió un recordatorio público sobre la importancia de verificar la vigencia del pasaporte estadounidense antes de planificar cualquier viaje internacional.

La sede diplomática advirtió que un pasaporte próximo a vencer puede generar retrasos, impedimentos en vuelos, rechazo en controles migratorios e incluso la imposibilidad de embarcar.

Contratos fijos, temporales y por obra: conoce tus derechos laborales en República Dominicana

En República Dominicana, el Código de Trabajo establece diversas modalidades de contratación laboral que permiten a empleadores y trabajadores adaptar sus relaciones según la naturaleza del servicio. Las tres principales formas son: contrato por tiempo indefinido, contrato por cierto tiempo (temporal) y contrato para obra o servicio determinado.

“La gente no aprende la lección”: economista revela «situación real» del dólar

Dólares (Fuente externa)

El economista José Lois Malkún afirmó que el volumen de divisas que ingresa a República Dominicana continúa en aumento, y proyectó que para finales de este año el país podría alcanzar los US$48 mil millones en ingresos por concepto de remesas y exportaciones.

Durante una entrevista en el programa Uno + Uno, transmitido por Teleantillas canal 2, Malkún explicó que el mercado cambiario se mantiene estable y que no existen razones para una devaluación significativa del peso dominicano respecto al dólar y otras monedas. “Aquí hay suficiente oferta de divisas, y el Banco Central cuenta con US$14 mil millones en reservas internacionales, lo que garantiza estabilidad”, señaló.

Madre denuncia abuso sexual a sus hijos por parte de primo: «Confiaba en él como si fuera mi hermano»

Una madre destrozada de dos menores de edad, ha denunciado públicamente a su primo hermano, Josué Abraham Peña de La Rosa, por presunto abuso sexual contra sus hijos de 11 y 10 años.

La denuncia, interpuesta por «María» (nombre ficticio para proteger su identidad) el 23 de junio ante la fiscalía correspondiente, ha sido acompañada por evaluaciones médicas, psicológicas y legales que confirman la gravedad de los hechos.

Luis Abinader envía informe sobre SENASA a la Procuraduría, advierte a sus funcionarios «que no se equivoquen»

El presidente Luis Abinader no tocara el Jardín Botánico sino que el posible ampliación al cuadrado en foto El Presidente Luis Abinader hoy Duany Nuñez 21-6-2025

El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la lucha contra la corrupción y la impunidad al anunciar que ha enviado directamente a la procuradora Yeni Berenice Reynoso un informe que revela presuntas irregularidades en SENASA.

«Vámonos con Dios» : Alex Bueno sale del hospital y agradece apoyo de sus seguidores

El icónico merenguero dominicano Alex Bueno recibió el alta médica tras varios días de tratamiento, marcando un momento de alivio para sus familiares, amigos y fanáticos que han estado atentos a su evolución.

El artista se encuentra estable y continuará su recuperación desde casa.

