¿Te perdiste alguna? Resumen de las ediciones impresas del Hoy del 8 al 13 de septiembre 

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 8 de septiembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 13 de septiembre de 2025.

Lunes 8 de septiembre

De 2010 a la fecha programa consume RD$44 mil millones

Desde su creación en 2010 hasta este momento el programa de medicamentos de alto costo ha consumido RD$44 mil millones, de los que RD$35 mil millones corresponden al período 2020-2025, es decir, a la actual gestión que preside Luis Abinader, pero la demanda de pacientes crece, lo que lo hace insostenible a largo plazo.

El presupuesto actual del programa es de RD$7,340 millones y la lista de pacientes de 7,000, por lo que la solución definitiva a la gran demanda es que estos sean asumidos por el Sistema Dominicano de la Seguridad Social (SDSS) y, además, fortalecer la capacidad de producción de la industria nacional de medicamentos para que a mediano plazo se supla la demanda de la sociedad.

Martes 9 de septiembre

A cinco meses tragedia de Jet Set, el clamor de justicia acrecienta

La impotencia y sed de justicia volvió a retumbar los corazones de familiares y amigos de las víctimas del colapso del techo de la discoteca Jet Set al arribar a su quinto mes.

El clamor a viva voz fue sentido en la acostumbrada misa oficiada en la zona cero por el padre Rogelio Cruz. El único consuelo que sostenía a los presentes era la música cristiana y el poder de la oración para calmar sus penas ante la falta de justicia por la enorme desgracia.

Miércoles 10 de septiembre

Corrupción en SeNaSa constituye injusticia social

A raíz de las denuncias de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Leidy Blanco, coordinadora de Participación Ciudadana, considera que estas irregularidades constituyen en forma directa de injusticia social que vulnera el derecho a la salud, sobre todo de los más débiles, quienes no tienen otra alternativa más que acudir al sistema público.

“Cuando la corrupción toca derechos tan fundamentales como salud, esa se construye en la más burda y abusiva de todas” , expresó Blanco.

Jueves 11 de septiembre

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Las contrataciones públicas mueven el 32% del Presupuesto General del Estado y en lo que va de año las instituciones han contratado 158,915 millones de pesos a través de 7,931 contratos. Detrás de ese enorme presupuesto se han inscrito 129,813 proveedores, de los cuales 38,943 tienen participación activa.

Estas cifras convierten este sector en el de mayor riesgo para el manejo del dinero público, a juicio de Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), durante su participación en el Almuerzo de Comunicaciones del Grupo Corripio.

Viernes 12 de septiembre

De cañada olvidada a motor comunitario: renace el barrio La Zurza

La historia reciente de La Zurza cambió a partir de un caso que estremeció al barrio capitalino. “Esa niña apareció muerta, estaba violada, había sido violada”, recuerda el general Jacobo Mateo Moquete, quien condujo la respuesta institucional.

El mayor general Eduard Sánchez González, entonces jefe de la Policía Nacional llevó el informe al Palacio. Según su relato, al leerlo el presidente Luis Abinader dio una orden inmediata: “Mire, yo dije que voy a trabajar con los barrios, voy a ayudar en los barrios, comience usted en La Zurza”.

Sábado 13 de septiembre

Barrios rechazan repitan práctica de Domingo Savio

Moradores en sectores cercanos a los ríos Ozama e Isabela no quieren que el Gobierno repita lo del Nuevo Santo Domingo Savio (NDS) de reubicar personas sin garantizar un destino más digno. Reaccionan a la emisión del decreto 531-25, que declara de alta prioridad la intervención y recuperación de los ríos Ozama e Isabela. Esperan que la reubicación anunciada implique llevar familias a lugares dignos.

En tanto, Ciudad Alternativa alerta que debe ser garantizado el derecho de familias con más de 60 años en los barrios a ser impactados. Ricardo González, su director ejecutivo, trae a colación la práctica de la Unidad para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE) de sacar familias de los barrios La Ciénaga y Los Guandules y entregar dinero sin viviendas en lugares seguros.

