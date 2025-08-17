¿Te perdiste una? Estas fueron las noticias más leídas de la semana en el HOY

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1. Tragedia en El Factor: Padre ahorca a su hijo de dos años y luego se suicida, grabó todo en video

Un niño de apenas dos años perdió la vida al ser ahorcado de un árbol por su propio padre, en un hecho ocurrido en un monte de la comunidad La Telanza, municipio El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El agresor fue identificado como Melanio López Núñez, quien dejó un video previo a cometer el terrible acto, en el que decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras giraba con una mano su celular y se escuchaba el llanto desesperado del pequeño.

2. Juicio contra Alexis Medina llega a su fin: Lo que se espera del fallo

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional leerá este miércoles 13 de agosto el fallo del juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez, principal acusado en el presunto entramado de corrupción desarticulado mediante la operación Antipulpo.

El proceso, que ha durado más de cuatro años y ocho meses, llega a su etapa final en medio de fuertes cuestionamientos y expectativas.

3. Así reaccionó Alexis Medina tras conocer su condena

Juan Alexis Medina Sánchez informó que apelará la condena de siete años de prisión que le fue impuesta la madrugada de este jueves por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, tras ser hallado culpable de soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores.

«Apelaremos, apelaremos. Apelaremos, no llevan razón», respondió Medina Sánchez a su salida del tribunal, al ser abordado por miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

4. Los 10 deportistas mejor pagados del mundo en 2025, según Forbes

Cristiano Ronaldo lidera por tercer año consecutivo la lista de los deportistas mejor pagados del mundo, según el informe anual de Forbes.

El futbolista portugués alcanzó ingresos estimados de USD 275 millones entre salarios, premios y contratos comerciales, consolidando su posición en la cima del deporte global no solo por rendimiento en el campo, sino también por su capacidad de generar valor fuera de él.

5. Incautan bienes millonarios de Nicolás Maduro en República Dominicana. Aquí los detalles

El Gobierno de Estados Unidos incautó una mansión de lujo ubicada en territorio dominicano como parte de una operación internacional contra bienes vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro. La acción forma parte de un decomiso de activos valorados en más de 700 millones de dólares, según informó la fiscal general estadounidense Pamela Bondi este miércoles.

6. “Somos pobres, pero tenemos a Dios”: El testimonio de una madre tras la tragedia de San Cristóbal en 2023

Casi dos años de la trágica explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el viejo mercado de San Cristóbal, que cobró la vida de al menos 38 personas, los familiares de las víctimas continúan exigiendo justicia, apoyo y reconocimiento. Denia, viuda de Marino Delfín García, uno de los fallecidos, compartió su testimonio marcado por el dolor, la impotencia y el abandono institucional.

“Nos han dejado huérfanos, solos, sin respuestas”

7. Empresarios urgen modificar cesantía, no eliminarla

Directivos de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH) plantearon la urgente necesidad de aprobar un nuevo Código Laboral que modifique el esquema de la cesantía, lo que no implicaría quitar derechos adquiridos de los trabajadores y elevaría la competitividad del país.

Al participar en el Encuentro Económico de HOY, Ángelo Viro, presidente, Francis Mateo, vicepresidente y Clara Reid, segunda vocal de la ANEIH recordaron que un estudio sobre la movilidad laboral revela que la modificación de la cesantía, poniéndole un tope, no afectaría a la mayoría de los trabajadores.

8. ¿Tormenta Tropical Erin presenta peligro para República Dominicana?

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes la formación de la Tormenta Tropical Erin en el Atlántico oriental, a unos 455 kilómetros al oeste de las Islas de Cabo Verde.

Aunque el fenómeno se desplaza hacia el oeste-noroeste, no representa una amenaza directa para República Dominicana en este momento.

9. Hazaña de Vladimir Guerrero Jr. que lo coloca sobre Don Mattingly

En la victoria de ayer, Vladimir Guerrero Jr. tuvo una gran jornada al bate, conectándose de 4-2 con un jonrón, dos carreras impulsadas y una anotada.

Este jonrón fue su 19.º de la temporada y también le ayudó a superar a un ex Jugador Más Valioso de la historia de la Liga Americana, Don Mattingly.

10. Peloteros dominicanos en la cima del béisbol

Con motivo de los 44 años que este día cumple el periódico Hoy, pasamos balance a los grandes logros de los peloteros dominicanos en las Grandes Ligas. Y todo comienza con aplaudir a los jugadores del país que han logrado llegar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Son ellos: Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrian Beltré.

