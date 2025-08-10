¿Te perdiste una? Estas fueron las noticias más leídas de la semana en el HOY

¿Te perdiste una? Estas fueron las noticias más leídas de la semana en el HOY

¿Te perdiste una? Estas fueron las noticias más leídas de la semana en el HOY

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1- Luis Abinader promulga nuevo Código Penal: Un cambio histórico desde el siglo XIX

Este domingo, el presidente Luis Abinader promulgó oficialmente el nuevo Código Penal de la República Dominicana, convirtiéndolo en la Ley 74-25. Esta reforma sustituye la legislación vigente desde 1884.

El nuevo compendio penal establece que este se aplicará a los 12 meses de su promulgación y publicación.

Leer aquí: Luis Abinader promulga nuevo Código Penal: Un cambio histórico desde el siglo XIX

2- Código Penal incluye sanciones contra estafas piramidales y prestamistas usureros

Martillo de juez

El nuevo Código Penal de la República Dominicana tipifica como delitos la estafa piramidal y la intermediación financiera no regulada (la usura), impactando positivamente tanto a los consumidores como al sistema financiero del país.

En sus artículos 240 y 241, establece como infracción penal las estafas basadas en esquemas piramidales, y aumenta las penas para este tipo de delito de cinco a 10 años, o de 10 a 20 años si se considera agravado. También fija multas equivalentes a veinte veces el monto involucrado en la infracción.

Leer aquí: Código Penal incluye sanciones contra estafas piramidales y prestamistas usureros

3- El Chavo del 8 regresa a Netflix: Fecha de estreno y qué episodios estarán disponibles 

Gomez Bolanos2

Después de años de ausencia y tras el éxito de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo, Netflix ha confirmado el regreso de uno de los programas más icónicos de la televisión latinoamericana: El Chavo del 8. Aquí te contamos todos los detalles.

Fecha de estreno

  • Lunes 11 de agosto de 2025 Ese día, los suscriptores de Netflix podrán disfrutar nuevamente de las aventuras del niño del barril y su entrañable vecindad2.

Leer aquí: El Chavo del 8 regresa a Netflix: Fecha de estreno y qué episodios estarán disponibles 

4- ¿10 mil pesos al mes? El salario mínimo que el presidente Luis Abinader llama “indignante”

WhatsApp Image 2025 08 06 at 1.00.17 PM 2

El presidente Luis Abinader reveló que su gobierno está «revisando» un posible aumento al salario mínimo público actualmente fijado en RD$10,000 mensuales. El anuncio fue realizado durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, donde abordó temas económicos y sociales de alto impacto.

“Estamos en proceso de revisión”, expresó el mandatario, al referirse a las discusiones que se llevan a cabo en el marco del nuevo presupuesto nacional.

Leer aquí: ¿10 mil pesos al mes? El salario mínimo que el presidente Luis Abinader llama “indignante”

5- Paso a paso de cómo funciona “Acércate” de la JCE   

Cedulas de identidad 1

La Junta Central Electoral (JCE) ha lanzado el formulario digital “Acércate”, una herramienta esencial para recopilar datos de contacto actualizados de los ciudadanos, como parte del proceso previo a la renovación de la Cédula de Identidad y Electoral, prevista para iniciar en el último trimestre de 2025.

¿Qué es “Acércate”?

Es un formulario en línea disponible en acercate.jce.gob.do, que permite a la ciudadanía registrar su número de teléfono, correo electrónico y otros canales de contacto.

Leer aquí: Paso a paso de cómo funciona “Acércate” de la JCE   

6- República Dominicana reduce deuda interna: del 69% en 2020 al 56% en 2025

WhatsApp Image 2025 08 06 at 1.00.18 PM 1 2

El presidente de la República, Luis Abinader, afirmó este miércoles que la República Dominicana ha logrado una reducción significativa de su deuda interna, al pasar de un 69% con relación al Producto Interno Bruto (PIB) en 2020 a un 57% en la actualidad.

Durante su participación en el tradicional Almuerzo Semanal del Grupo Corripio, el mandatario señaló que todos los países enfrentan altos niveles de endeudamiento, pero destacó que la situación dominicana se mantiene bajo control.

Leer aquí: República Dominicana reduce deuda interna: del 69% en 2020 al 56% en 2025

7- Trajo a niña a República Dominicana con identidad falsa tras separarla de su madre en México

Captura de pantalla 2025 08 08 190140

A solicitud del Ministerio Público, un tribunal del distrito impuso tres meses de prisión preventiva contra Miguel Antonio Torres Hernández (Kevin León Wooden y/o Shaban Kuka), imputado del secuestro de una menor de edad que retuvo ilegalmente en México y trajo al país con una falsa identidad.

Torres Hernández fue capturado con el apoyo de la Organización Internacional de la Policía Criminal (OIPC-Interpol), Oficina Central Nacional Santo Domingo, tras activarse una Alerta Amber para la localización y el rescate de la menor.

Leer aquí: Trajo a niña a República Dominicana con identidad falsa tras separarla de su madre en México

8- El Código Penal 2025: ¿qué delitos entraron y cuáles quedaron fuera?

0000000000 Policia NJ advierte de nueva modalidad estafa con amenazas y

La reforma al Código Penal promulgada por el presidente Luis Abinader marca un giro histórico en la legislación penal del país. Aquí están los principales delitos que se han añadido o redefinido.

  • Feminicidio (incluye agravantes y conexos)
  • Sicariato
  • Ciberbullying y violencia económica
  • Difusión de deepfakes con fines de chantaje
  • Estafa piramidal y intermediación financiera no regulada
  • Instigación al suicidio y autosecuestro

Leer aquí: El Código Penal 2025: ¿qué delitos entraron y cuáles quedaron fuera?

9- Si te parqueas aquí te multarán: Zonas donde no perdonan las autoridades 

056 1

A partir de este lunes, los conductores que estacionen sus vehículos de manera indebida en el Distrito Nacional deberán pagar una multa conforme al artículo 242 de la Ley 63-17.

La medida fue anunciada por el fideicomiso estatal Parquéate RD, que indicó que esta forma parte del plan de gestión de tránsito “RD Se Mueve”, impulsado por el Gabinete de Transporte, cuyo objetivo es mejorar el orden vial, optimizar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos ocupados de manera irregular.

Según se explicó, la multa por infracción, impuesta por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), tendrá un costo de RD$1,000, mientras que los operativos relacionados —grúa, traslado y custodia— ascienden a RD$4,000, para un total de RD$5,000.

Leer aquí: Si te parqueas aquí te multarán: Zonas donde no perdonan las autoridades 

10- ¿Tu Green Card o residencia vence pronto? Conoce cuándo debes renovarla

OIP 18 1

El Departamento de Migración de los Estados Unidos, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), ha reiterado los pasos y requisitos para renovar o reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, también conocida como Green Card, documento que acredita el estatus legal de residencia en el país.

¿Qué es la Tarjeta de Residente Permanente? La Green Card es prueba oficial de que una persona tiene autorización para vivir y trabajar en Estados Unidos. Aunque algunas versiones antiguas no tienen fecha de vencimiento, la mayoría son válidas por 10 años, mientras que las tarjetas de residencia condicional tienen una vigencia de 2 años.

Leer aquí: ¿Tu Green Card o residencia vence pronto? Conoce cuándo debes renovarla

