¿Te perdiste una? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por martes 21 de octubre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 25 de octubre de 2025.

Martes 21 de octubre

Luis Abinader dice no hay justificación alza dólar

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que no hay ninguna justificación para el alza que registra el dólar, moneda que este lunes cerró a RD$63.45 por US$1.00, casi cinco puntos en relación a la tasa que exhibió a principio de año. Afirmó que el país sigue recibiendo grandes cantidades de divisas por exportaciones, turismo, inversión extranjera y remesas.

Miércoles 22 de octubre

Activan comités emergencia ante lluvias de Melissa

Diversas instituciones activaron ayer sus comités de emergencias, para ofrecer respuestas rápidas y efectivas a los posibles desastres que podrían causar las fuertes lluvias que caerán en el país, a consecuencia de los efectos de la tormenta tropical Melissa.

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) informó en un comunicado que garantiza la continuidad del suministro de agua potable y minimizar los impactos de las condiciones meteorológicas adversas sobre la población.

Jueves 23 de octubre

Gobierno mantiene suspensión clases y labores por lluvias Melissa

El Gobierno mantendrá la suspensión de la docencia y labores en empresas hasta este viernes, con excepción del transporte de combustibles, venta de medicina y alimentos, como medida preventiva por las lluvias generadas por la tormenta Melissa, en su paso por el sur de República Dominicana.

Viernes 24 de octubre

Tormenta Melissa deja medio millón de personas sin agua

La tormenta tropical Melissa continúa causando estragos en gran parte del territorio dominicano, dejando a su paso inundaciones, daños en infraestructuras y afectando los servicios básicos.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó ayer debido a los torrenciales aguaceros $140$ personas fueron desplazadas, $28$ viviendas resultaron afectadas, $42$ personas albergadas, varias comunidades incomunicadas y $51$ acueductos dañados, $48$ de forma total, dejando sin agua $502,602$ usuarios.

Sábado 25 de octubre