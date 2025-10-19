¿Te perdiste una? resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 13 de octubre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 18 de octubre de 2025.

1- Edición impresa, lunes 13 de octubre de 2025

Abinader entrega 488 apartamentos en SDE

El presidente Luis Abinader entregó ayer 488 apartamentos en el Residencial Ciudad Real Ecológica, Santo Domingo Este (SDE), construidos con una inversión de RD$1,202 millones, RD$788 millones fue inversión del sector privado y RD$414 millones subsidios del Gobierno.

El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived), Carlos Bonilla, afirmó que esos 488 apartamentos “forman parte de un gran proyecto de 2,024 unidades habitacionales”.

Ampliar aquí: Luis Abinader entrega 488 apartamentos en SDE

2- Edición impresa, martes 14 de octubre de 2025

Congresistas definen emergencia nacional filicidios y feminicidios

En un hecho sin precedente, 75 congresistas, 71 diputadas y cuatro senadoras, introdujeron este lunes la reforma integral denominada “Déjala ir” con la que buscan enfrentar los feminicidios y filicidios, males que describen como de emergencia nacional. La iniciativa crea también la estrategia 2030-2035 con metas medibles.

La reforma supera las limitaciones de la Ley 24-97, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, y el nuevo Código Penal, al ofrecer un sistema nacional de prevención y acompañamiento, donde la educación, el cuidado, la justicia y la tecnología convergen en una sola política pública de Estado.

Ampliar aquí: Congresistas definen emergencia nacional filicidios y feminicidios

3- Edición impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Empresarios llaman a las universidades a impulsar la creatividad

Con motivo del 58 aniversario, la Fundación de Crédito Educativo (Fundapec) reunió ayer a importantes líderes empresariales en un panel que puso sobre la mesa la necesidad de que las universidades fomenten más el ingenio, la creatividad y las habilidades humanas en los jóvenes estudiantes como herramientas para enfrentar los cambios del mercado laboral.

El encuentro se desarrolló bajo el tema “Capital humano y competitividad: el rol de la educación en la transformación del país” y contó con la participación de Elena Viyella de Paliza, presidenta de la junta de directores de Unapec; Manuel Corripio, presidente ejecutivo del Grupo Corripio; Héctor José Rizek, presidente del Grupo Rizek y Pedro Brache, presidente del Grupo Rica.

Ampliar aquí: Empresarios llaman a las universidades a impulsar la creatividad

4- Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica, los incentivos y los niveles de rentabilidad han puesto a la República Dominicana en los “ojos del mundo”. Estas bondades han llevado a un incremento de la inversión española a US$1,126 millones, la cual se coloca en segundo lugar luego de Estados Unidos.

El tema fue abordado por ejecutivos de la Cámara Oficial de Comercio de España en la República Dominicana (CAMACOESRD) y la plataforma Semana Dominicana en España (SEDE) durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Ampliar aquí: Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

5- Edición impresa, jueves 17 de octubre de 2025

OEA reconoce al presidente Abinader libertad de prensa

Punta Cana.- La secretaria general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Laura Gil, reconoció ayer al presidente Luis Abinader y a su Gobierno, por posicionar a República Dominicana con el mayor índice de libertad de prensa en América Latina, según Reporteros Sin Fronteras.

El reconocimiento fue hecho en la inauguración de la 81.ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza por cuatro días en Punta Cana, provincia La Altagracia.

Ampliar aquí: OEA reconoce al presidente Abinader libertad de prensa