Techo RD activa mapeo comunitario ante los efectos de la tormenta Melissa



Frente a las recientes lluvias provocadas por la tormenta tropical Melissa, que ha dejado acumulaciones de hasta 300 milímetros (≈12 pulgadas) en el suroeste del país y entre 150 y 200 milímetros (≈6 a 8 pulgadas) en el Gran Santo Domingo, según reportes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la organización Techo República Dominicana activó su protocolo de emergencia y un proceso de mapeo comunitario para identificar las zonas más impactadas.

Bajo la consigna “Voluntad frente a la emergencia”, la organización invita a la ciudadanía a reportar comunidades impactadas por las lluvias, a través del siguiente formulario: https://bit.ly/TECHOrd-tormentamelissa



«La lluvia no es igual para todos. En cada comunidad hay familias que enfrentan la incertidumbre con fuerza y organización, aun cuando las condiciones ponen a prueba su día a día», expresó Jorge Fernández Winter, director general de Techo República Dominicana.

Y añadió: «Desde Techo queremos estar presentes, acompañarlas y actuar junto a ellas para que ninguna quede sola frente a la emergencia».

Este mapeo busca recopilar información en tiempo real sobre el impacto en las comunidades y los daños ocasionados por las lluvias en distintas zonas del país, con el fin de coordinar acciones conjuntas con las comunidades, aliados, organizaciones y voluntarios.

“Invitamos a todas las personas que conozcan comunidades afectadas a compartir la información y sumarse a esta red solidaria. TECHO está activo y comprometido en responder con rapidez y organización ante los efectos de la tormenta, en conjunto a las demás organizaciones y actores claves en la respuesta a la emergencia”, añadió Fernández Winter.

Tu reporte puede marcar la diferencia. Si conoces una comunidad afectada, completa el formulario y ayúdanos a llegar donde más se necesita. Las personas pueden comunicarse con Techo RD a través de sus canales oficiales: WhatsApp: (809) 540-7812

Entre las provincias más afectadas se incluyen Barahona, Pedernales, Bahoruco, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santo Domingo, el Distrito Nacional e Independencia, todas en alerta roja por inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos.