  Teletrabajo en República Dominicana: ¿Quién pone los equipos y paga la electricidad? 

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, subrayó la necesidad urgente de reformar el Código Laboral dominicano para adaptarlo a las nuevas realidades del mercado laboral, especialmente al auge del teletrabajo y otras modalidades que aún no están plenamente reguladas.

Durante su participación en el programa Telematutino 11, transmitido por Telesistema, Olivares señaló que el país no puede continuar operando bajo un código creado en 1992, el cual ya no responde a las dinámicas actuales del empleo. “No es posible seguir con un código de hace 43 años. Es urgentísima la reforma”, enfatizó.

El funcionario explicó que el teletrabajo, incluido en la propuesta de reforma, requiere una reglamentación clara que defina responsabilidades sobre el uso de equipos, consumo energético, horarios laborales y el derecho a la desconexión digital. “Tiene que regularizarse, tiene que institucionalizarse, como ya ocurre en muchos países”, indicó.

Olivares también destacó que el nuevo Código debe contemplar formas de empleo que aún no se visualizan completamente, pero que ya están surgiendo en el entorno laboral moderno, como la economía de plataformas y el trabajo remoto. “Todo eso requiere un código que esté sintonizado con este tiempo”, afirmó.

La reforma al Código Laboral busca establecer un marco legal actualizado, justo y equilibrado, que proteja los derechos de los trabajadores y brinde seguridad jurídica a los empleadores, en especial a las mipymes.