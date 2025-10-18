Temblor de tierra magnitud 3.5 se siente en las montañas de Salcedo y Tenares

Temblor de tierra magnitud 3.5 se siente en las montañas de Salcedo y Tenares

El geólogo Osiris de León informó la mañana de este sábado que se registró un “pequeño temblor de tierra” de magnitud preliminar 3.5, con epicentro en las montañas de Salcedo y Tenares, zona correspondiente al eje de la falla Septentrional.

El experto dio a conocer la información pasadas las 7:00 de la mañana. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales a causa del movimiento telúrico.

Lea más: COE mantiene a 25 provincias en alerta por fuertes lluvias y riesgo de inundaciones

La falla Septentrional es una de las más activas del país y atraviesa el norte de la República Dominicana, por lo que los sismos de baja magnitud suelen ser frecuentes en esta zona. Estos movimientos forman parte del reajuste natural de las placas tectónicas del Caribe y América del Norte.

En ocasiones anteriores se ha dicho la importancia de mantener la vigilancia sísmica constante en el país, debido a la ubicación geográfica de la isla.

