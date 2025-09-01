Temblor en RD: Nuevos detalles y reacciones del sismo que despertó a muchos esta mañana 

Un temblor sorprendió a los residentes de Bayaguana y varias localidades de República Dominicana la mañana de este lunes.

En un primer reporte se indicó que la magnitud era de 4.6, pero el geólogo Osiris de León aclaró que el sismo fue de 4.4 en la escala de Richter.

El movimiento, con epicentro a 14 kilómetros al norte de Bayaguana y una profundidad de 90 kilómetros, se registró alrededor de las 5:27 a. m. y provocó todo tipo de reacciones entre los habitantes, quienes recurrieron a las redes sociales para compartir sus experiencias.

Héctor Carvajal contó su sorpresa: “Uno se despierta y lee que el celular te notifica temblor, luego entro y leo que hubo un temblo por Bayaguana”.

En cambio, Miguel González lo tomó con humor: “Yo bien chilling durmiendo a esa hora. Lmao”.

Otros usuarios compartieron sus perspectivas:

Elizabette: “Septiembre arrancó con un temblor, Dios mío. ¡Viene fuerte el mes!”

Lord Helix: “Me desperté durante el temblor y pensé ‘¿Por qué me desperté?’ y me volví a dormir”.

Starling Mena: “Sabroso temblor para comenzar el día”.

Willi: “Temblor sabroso, casi me tiro de la cama”.

Algunos internautas señalaron que solo sintieron la alarma de sus teléfonos o que, al dormir profundamente, no percibieron el sismo. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños materiales ni víctimas.

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

