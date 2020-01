Temblores en Puerto Rico: ¿Qué hacer antes, durante y después?

A propósito de los temblores registrados en Puerto Rico durante las últimas 24 horas, y que, según informaciones suministradas por algunos usuarios en las diferentes redes sociales, el de 6.6 ocurrido a eso de las 4:00 de la madrugada de hoy martes, se sintió “muy fuerte” en algunas regiones de República Dominicana; es por ello, que en el HOY DIGITAL consideramos oportuno compartir algunas recomendaciones ante este tipo de eventos naturales.

Es de conocimiento que estos fenómenos naturales son aún poco predecibles, por no decir impredecibles, por lo que es bueno tener claro qué se debe hacer antes, durante y después de un sismo.

Antes

*Desarrollar un plan de protección, seguridad y evacuación.

*Conocimientos básicos sobre primeros auxilios y tener un botiquín de emergencia.

*Conocer la ubicación de llaves de gas, agua, fusibles eléctricos.

*Eliminar obstáculos de las rutas de evacuación, así como ubicar y señalizar las zonas de seguridad y las vías de escape.

*Realizar simulacros de evacuación en caso de terremotos, con el fin de instruir a la población sobre las medidas a tomar y determinar si el plan de emergencia es efectivo.

Durante

* Mantener la calma, ya que muchos sufren heridas a consecuencia de cortaduras por cristales, caída de objetos, aglomeración de personas en escaleras y todo a causa del pánico.

* Se debe conservar la serenidad y evitar el pánico o la histeria colectiva.

* Ubicarse en lugares seguros previamente establecidos, de no lograrlo hacerlo cercano a objetos resistentes alejados de ventanas u objetos que puedan caer.

* Si es necesario evacuar el lugar, utilice las escaleras, no ascensores.

* Si está en el patio permanezca lejos de edificios, cables de tendido eléctrico y ventanas.

* Si va en vehículo o autobús, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro. Así también, las personas deben mantenerse en sus asientos hasta que todo vuelva a la normalidad

Después

* Observar si hay algún herido y prestarle primeros auxilios.

* Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas.

* No tocar cables eléctricos que estén en el suelo.

* Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y no usarlo hasta que se haya realizado la inspección adecuada.

* No regresar a las áreas dañadas sin previa autorización.

* Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.