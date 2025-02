«Temo por mi vida», afirma «Cerdo Gatillo», implicado en intento de homicidio junto a «Onguito Wa»

Fernelis Capellán Matos (Cerdo Gatillo), acusado por el Ministerio Público de intentar matar, junto al intérprete urbano Elvis Manuel Santo Alcántara (Onguito Wa), a un hombre en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, afirmó que teme por su vida, razón por la que se entregó este martes a la Policía Nacional.

«Temo por mi vida, tengo cuatro hijas y están chiquitas, y las quiero ver crecer», expresó Capellán Matos, al tiempo de asegurar: «De verdad, yo no sé de lo que me están hablando, y por eso yo vine».

«Me están acusando de pila de cosas que yo nunca he cometido en mi vida», agregó el imputado.

Por su parte, Maricela Matos, madre de «Cerdo Gatillo», enfatizó que entrega a su hijo sano y salvo y que espera recibirlo en las mismas condiciones.

«Lo estoy entregando sano y salvo, para que no me le pongan la mano y me lo entreguen como mismo se lo estoy entregando», dijo la progenitora.

Mientras tanto, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, aseguró que se respetarán los derechos constitucionales del detenido.

«En nombre de la Policía Nacional, en nombre de nuestro señor director, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, nosotros te recibimos en estas instalaciones deportivas, que ustedes han elegido como un lugar neutro para ser entregado… Nosotros, como Policía Nacional, como gobierno, les damos la seguridad y garantía de que sus derechos constitucionales serán respetados», sostuvo Pesqueira.

Sobre el caso

En el expediente acusatorio que el Ministerio Público instrumentó contra Elvis Manuel Santo Alcántara, quien cumple tres meses de prisión preventiva como medida de coerción, se establece que los hechos ocurrieron el 22 de diciembre del pasado año, aproximadamente a las 11:00 de la mañana, cuando Honguito Wa se presentó en la calle 5 del Invi, en el sector Los Mina, acompañado de Fernelis Capellán Matos, alias «Cerdo Gatillo», quien hasta el momento se encontraba prófugo. En ese lugar, la víctima, Freisi José Báez Ciprián, trabajaba como motoconchista.

Al llegar al lugar, en un carro marca Honda, modelo Fit, color gris, año 2017, placa No. A982726, que conducía Santo Alcántara, Honguito Wa, Capellán Matos se desmontó y sin mediar palabra, le realizo varios disparos a Báez Ciprián, logrando herirlo en distintas partes del cuerpo, conforme al diagnóstico médico expedido por el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras.

El expediente señala que Santo Alcántara se quedó esperando a que Capellán Matos llevara a cabo la agresión, emprendiendo la huida en el vehículo, que está registrado a propiedad de su madre.

Según ha establecido el Ministerio Público, la agresión en contra de Báez Ciprián se produce, debido a que hace varios años atrás, Capellán Matos le estaba propinando una golpiza a su propio padre y la victima intervino e intentó separarlos.

EI Ministerio Público les ha asignado a los hechos cometidos por Santo Alcántara, la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre El Control y Regulación de Arma, Municiones y Materiales Relacionados.

Cabe destacar que Santo Alcántara cumple la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.