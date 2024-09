La segunda entrega de la serie continúa en proceso de rodaje.

En el marco del “Geeked Week”, Netflix ha dejado ver las primeras imágenes de la muy esperada segunda temporada de Merlina (Wednesday), una entrega que llegará al streaming luego de casi tres años de espera. Con un teaser trailer que ofrece un vistazo tras bastidores y declaraciones exclusivas del elenco, la plataforma de entretenimiento eleva las expectativas por el regreso de la peculiar familia Addams a la pantalla chica.

El clip, lanzado el 19 de septiembre, muestra imágenes exclusivas del set en Dublín, Irlanda, donde actualmente se está filmando la serie. Se puede distinguir al director Tim Burton trabajando en el set, así como momentos con los actores principales, entre ellos Jenna Ortega (Merlina), Emma Myers (Enid Sinclair) y Luis Guzmán (Gomez Addams).

Catherine Zeta-Jones, la querida Morticia Addams, aseguró que “esta temporada va a ser más grande y más retorcida de lo que puedan imaginar”. Por su parte, Jenna Ortega enfatiza el misterio de su personaje que es visto sosteniendo un cuchillo enorme.

Jenna Ortega comentó que la nueva temporada expandirá el mundo sobrenatural de la serie. (Netflix)

“Si les mostráramos más, sus ojos sangrarían… y no soy tan generosa”, añadió con el toque macabro y de humor negro que caracteriza a la producción.

Aunque los detalles específicos de la trama para esta próxima entrega se mantienen en secreto, algunas pistas han sido reveladas. Jenna Ortega, en una entrevista con Vanity Fair en febrero de 2024, compartió: “Estamos definitivamente expandiendo el mundo sobrenatural. Nuestro show tenía todo tipo de hombres lobo y vampiros y demás. Y creo que ampliamos un poco eso”.

Cambios en el reparto de Merlina

La producción de la segunda temporada ha traído consigo algunas modificaciones en el elenco. Steve Buscemi se une al reparto como Barry Dort, el nuevo director de la Academia Nevermore, según informó Entertainment Weekly. Además, se han anunciado nuevas incorporaciones regulares a la serie, incluyendo a Billie Piper, Evie Templeton, Owen Painter y Noah Taylor. Como estrellas invitadas, se espera ver a Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Heather Matarazzo y Joonas Suotamo.

La producción se ha trasladado de Rumanía a Dublín, Irlanda. La temporada todavía está en proceso de rodaje (Netflix)

Por otro lado, Percy Hynes White, quien interpretó al interés amoroso de Merlina, Xavier, no regresará para la segunda temporada. Esta decisión se produjo tras revelarse acusaciones contra el actor por presunta agresión sexual, las cuales él ha negado. Tampoco volverán Jamie McShane (Sheriff Donovan Galpin) y Naomi J. Ogawa (Yoko Tanaka), según detalló el medio de entretenimiento.

También puede leer: El juego del calamar: Temporada 2 | El regreso del participante 456 para una nueva misión

Jenna Ortega, la protagonista, ha compartido su entusiasmo por lo que el equipo ha preparado para su regreso. “Cada episodio [de la segunda temporada] destaca por sí solo”, afirmó la actriz a Vanity Fair.

“En la primera temporada tuvimos capítulos que realmente destacaron visualmente. El episodio del baile fue uno muy importante para la gente, y ese escenario fue muy particular y se sintió como una Noche de Graduación, un poco, o Carrie. Cada episodio [de la segunda temporada] que he leído hasta ahora es así. Simplemente se destaca por sí solo, con una escena o un fragmento o un escenario muy memorable, lo cual creo que es lo que más me emociona”, explicó.

El teaser trailer mostró tomas detrás de cámaras con el elenco principal que vuelve a la serie (Netflix)

Cabe mencionar que la serie creada por Tim Burton tuvo que cambiar su ubicación de filmación de Rumanía a Irlanda. Por ello, las estrellas han sido reconocidas frecuentemente en lugares públicos de Dublín.

Por ejemplo, Jenna Ortega y Emma Myers fueron vistas en un concierto de Chappell Roan en el 3Olympia Theatre de Dublín el 17 de septiembre, mientras que Steve Buscemi fue fotografiado comiendo en el Bubba’s Fish Market en la ciudad de Dalkey el 31 de agosto.

Por ahora, los fans tendrán que mantenerse pacientes, pues Netflix ha confirmado que la segunda temporada de “Merlina” recién llegará a las pantallas en 2025. Esta larga espera se debe en parte al extenso proceso de producción y post-producción que requiere una serie de esta magnitud.