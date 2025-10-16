TENARES. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP-Filial Tenares), mantiene paralizada y durante 48 horas, todas sus labores docentes, en demanda de que las autoridades del Ministerio de Educación cumplan con una serie reclamos entre ellas, reparación de centros educativos, nuevos nombramientos de maestros, así como el inicio de reconstrucción y construcción de escuelas y liceos que han sido pactados con el Ministro de Educación, Luis Miguel Decamps.

De acuerdo al presidente del gremio Emmanuel Hernández, no hay forma posible con las presentes autoridades locales y nacionales de llegar a un acuerdo serio, ya que en varias ocasiones se han sentado en la mesa del diálogo en donde les prometen solucionar los graves problemas que enfrenta el sector en este municipio, pero hasta la fecha estos se han mostrado incompetentes para buscar la salida pertinente.

“Por estas y otras razones es que hemos tomado las siguientes medidas, entre las que figuran, recorte de horario en todo los planteles educativos de Tenares, paro de labores este jueves y viernes con amenaza de extenderlo a 72 horas a partir de la próxima semana, además de paralizar la región nordeste completa”, dice Hernández.

Otra de las demandas planteadas por ADP, es para que se le busque solución al tema Distrito-ADP, antes de iniciar la evaluación de desempeño, para que según dijo el gremialista, todo pueda fluir de la mejor manera posible, en donde de acuerdo a sus palabras, la comunicación con el sector oficial es muy mínima.

De igual manera, el presidente de la ADP en Tenares anunció, que en el día de hoy, una comisión probablemente visitaría este municipio, en donde se prevé una salida a los problemas que envuelve este sector en este municipio.

Principales reiniciaciones, la terminación del liceo del Distrito Municipal de Blanco, construcción de la escuela José Polanco en La Penda, reconstrucción de la verja perimetral de la escuela Félix María Alvarado en la comunidad de La Jaiba, la intervención de la escuela Ramona Vargas Díaz, en Los Cacaos, en donde no funcionan los baños y asuntos de plomerías, así como el remozamiento del centro Eduardo García en Loma Azul y la terminación del bajo techo del liceo Regino Camilo, entre otras.

También demanda el gremio el nombramiento de nuevos docentes, los cuales se encuentran dentro del banco de elegibles pero hasta el momento las autoridades no les han nombrado.