  Tendencias navideñas 2025: ideas creativas que marcan la temporada  

La Navidad 2025 se perfila como una celebración marcada por la creatividad consciente, el regreso a lo natural y una apuesta por la elegancia atemporal. Las nuevas tendencias en decoración, regalos y ambientación reflejan un equilibrio entre tradición y modernidad, con estilos que invitan a reconectar con lo esencial.

Según expertos en diseño y consumo estacional, las principales tendencias incluyen:

La decoración navideña se aleja del plástico y apuesta por madera, cerámica, lino, lana rizada y papel reciclado. Las coronas, centros de mesa y envoltorios hechos a mano ganan protagonismo, promoviendo un consumo más responsable2.

Paletas cromáticas profundas

Los colores estrella de esta temporada son:

  • Rojo burdeos y cereza: para ambientes cálidos y sofisticados.
  • Verde romero y salvia: evocan bosques y serenidad.
  • Tonos tierra como mocha, caramelo y coñac: aportan autenticidad y conexión con la naturaleza.
  • Azul noche y melocotón: para un toque moderno y elegante.

Adornos minimalistas y personalizados

Las mini bolas navideñas, los espejos decorativos, los lazos únicos y los adornos DIY (hechos en casa) dominan los árboles navideños. Se busca una estética más limpia, con piezas heredadas o hechas a mano que aporten valor emocional3.

Los obsequios tienden a ser experienciales o funcionales, como kits de jardinería, productos artesanales, libros personalizados o suscripciones a servicios digitales. También se imponen los regalos ecológicos y de comercio justo.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

