Teniente del equipo Swat asesinado se quitó el chaleco y entró a habitación para hablar con el agresor

La muerte a tiro ayer del teniente Juan Mercedes Vásquez, quien pertenecía a la unidad técnica Swat de la Policía Nacional, se produjo cuando éste se quitó su chaleco antibalas para entrar a hablar con Eugenio Medina Díaz, quien sufría de depresión, el cual al verlo le disparó, en un hecho ocurrido en el sector Los Rosales, Santo Domingo Este.

“Entró a confianza porque quería hablar con él para ver si él salía, porque él había pedido que lo dejaran tranquilo; entonces se quitó el chaleco y entró, entonces, al ver que era un Policía… entró y le disparó”, expresó Eidi Medina, hija mayor del agresor, quien murió en el hecho.

Conforme a la versión de la dama, su padre había entrado en un momento en que no quería bulla ni ver gente, pero estaba tranquilo en un lado. Agregó que ayer domingo se levantó en un estado de incomodidad que lo llevó a sacar las personas de la casa, pero que nunca se trató de un secuestro como se manejó.

Explicó que ante esta acción, personas del entorno llamaron a la Policía, lo que produjo que su padre se alterara. “Entonces como él no quería salir, los policías llamaron a sus superiores. Él no quería salir y no quería que le abriera la puerta a la Policía; ellos se trancaron aquí en el colmado”, dijo.

Agregó que en ningún momento su progenitor salió a enfrentar a los agentes que acudieron a la vivienda, sino que por el contrario, se quedó trancado en la habitación lo que produjo que los primeros policías que asistieron llamaran a sus superiores.

Sostuvo que los agentes actuantes lanzaron muchas bombas y tiros hacia el interior de la casa, y produjeron roturas a muchas otras. Aclaró que no sabe la causa de su muerte, tras indicar que no sabe si fue por el gas o por un tiro que él mismo de propinó.