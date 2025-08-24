Tensión entre Venezuela y EE.UU. explicada por un experto: ¿Estrategia psicológica o amenaza real?

Desde que Donald Trump firmó una directiva contra algunos cárteles, se ha puesto en marcha un importante aumento de las fuerzas navales de la Casa Blanca en el sur del mar Caribe (AP/Aaron Favila)

La relación entre Venezuela y Estados Unidos atraviesa un punto crítico tras el despliegue de buques estadounidenses con 4,000 soldados cerca de las costas venezolanas, como parte de la estrategia del presidente Donald Trump para combatir los cárteles de drogas latinoamericanos.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha acusado a EE.UU. de buscar un “cambio de régimen” mediante métodos “terroristas, militares”.

Una estrategia de presión, según Daniel Pou

Para el politólogo Daniel Pou, esto es parte de “una guerra psicológica por parte de Estados Unidos” y apunta a amedrentar al gobierno de Maduro, más que a una intervención militar directa.

“Esto parece ser parte de una guerra psicológica en contra del gobierno de Venezuela, en vista de que hasta ahora no se ha dado ninguna señal que nos invite a pensar que Estados Unidos estaría en disposición de hacer una incursión en territorio Venezolano para deponer al gobierno de Nicolás Maduro”, afirmó en una entrevista para el periódico HOY.

Pou agregó: “Parece que todo esto es parte de la guerra mediática que está llevando el gobierno de Estados Unidos y que es muy propia del estilo de ver la política internacional de el señor Trump”.

Sobre la posibilidad de una incursión real, el experto señaló: “Creo que para Estados Unidos incursionar en Venezuela tendría que contar con por lo menos el apoyo de una parte de la fuerza militar de Venezuela, lo que hasta ahora no se ha podido confirmar y mucho menos en una situación tan particular como la que se encuentra Venezuela en estos momentos”.

Además, Pou advirtió sobre los efectos psicológicos de la estrategia estadounidense: “Creo que en esto hay muchos efectos psicológicos que pretenden crear expectativas en torno a la decisión que tiene EE.UU. de que el gobierno de Nicolás Maduro, que es declarado ilegal. Las expectativas se han desbordado. Creo que eso no va a llegar a ningún lado por el momento, creo que Estados Unidos está utilizando una táctica de presión, y el gobierno de Venezuela, que se encuentra en una situación de erosión muy marcada, pues sencillamente navega en la cresta de la ola mediática que ha creado los Estados Unidos. Me parece que hay que esperar que el acontecimiento se desarrolle, pero desde mi punto de vista particular, no creo que Estados Unidos vaya a hacer una incursión como la que se hizo en Panamá una vez para apresar al jefe de gobierno y procesarlo en los tribunales con las acusaciones que pesan en este momento sobre Nicolás Maduro de ser el principal cabecilla del cartel de los soles”.

“Es parte de una estrategia de amedrentamiento”, enfatizó.

“No creo que sea tan simple para Estados Unidos hacer una incursión con las características que se hizo en Panamá en aquel tiempo. En Venezuela ofrecería grandes dificultades, sobre todo porque el gobierno de Nicolás Maduro se ha sostenido hasta ahora gracias al apoyo de justamente la Fuerza Armada Venezolana”, subrayó el experto.

El argumento de EE.UU.

El Gobierno estadounidense sostiene que el despliegue militar busca frenar el narcotráfico. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump “está preparado para usar todo su poder” a fin de detener el flujo de drogas hacia su país y llevar a los responsables ante la justicia.

Leavitt reiteró que, según la Administración Trump, “el régimen de Maduro no es legítimo” y lo describió como un “cartel del narcotráfico”. Como parte de la operación, EE.UU. desplegó buques de guerra, destructores, un submarino nuclear y aviones de reconocimiento P8 Poseidón.

Por su parte, el Gobierno de Cuba acusó a Washington de llevar adelante una “agenda corrupta” y pidió respetar a la región como “zona de paz”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, respaldó la misión bajo la premisa de que la labor del ejército es defender a la nación frente a “toda forma de invasión”, lo que incluye narcotráfico, inmigración masiva y tráfico de personas.

