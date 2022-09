Tensión sexual entre dos personajes de “House of the Dragon” tiene hablando a televidentes

House of the Dragon.

“Es algo de lo que me di cuenta de inmediato en el momento en el que leí el guion como una mujer queer”. Así se expresó la actriz Emily Carey, que en la serie House of the Dragon da vida a Alicent Hightower, en una entrevista que replica Entretainment Weekly, y agregó: “Es algo que planteamos con Clare Kilner, una de las directoras con las que también trabajamos para la versión más joven de los personajes”.

Carey se refiere al vínculo que la une al personaje que interpreta Milly Alcock, la princesa Rhaenyra, que aunque parece una amistad, es mucho más que eso. “Es 100% algo de lo que éramos conscientes. Y, entonces, si eso se ve en la pantalla, fue intencional”, afirmó la actriz en la entrevista cuando fue consultada por esa relación. Ambas amigas son dos adolescentes que comparten el tiempo libre y se las puede ver muy cercanas en el primer episodio de los diez que tiene la primera entrega de House of the Dragon. A pesar de que en las novelas esta relación no está enmarcada en un atractivo físico o sexual, en la serie se dejó entrever y las actrices no hicieron más que confirmarlo.

“Creo que cualquier mujer podría pensar en la mejor amiga que tuvo a los 14 años, y es una relación y una cercanía como ninguna otra. Sigues la línea entre lo platónico y lo romántico”, afirmó también Alcock, reafirmando lo expresado por su colega. “Es como una cercanía táctil y una cercanía emocional, especialmente cuando se pone en el contexto de este mundo en el que son las dos únicas chicas jóvenes en la Fortaleza Roja. Es algo de lo que éramos conscientes. Tenía un propósito”, enfatizó Carey.

En el segundo episodio vimos cómo estas dos amigas que parecían tener un vínculo inquebrantable, terminan quedando enfrentadas cuando el rey Viserys, padre de Rhaenyra, decide casarse con la joven Alicent.

Es sabido que algunos personajes sufrirán un cambio de actriz ya que habrá un salto temporal. Así es como el rol de Rhaenyra de adulta lo va a interpretar Emma D’Arcy, mientras que Olivia Cooke dará vida a Alicent de grande. Ambas actrices también sintieron que sus personajes viven en constante tensión sexual.

D’Arcy dio su aporte sobre esta teoría y lo expresó así: “Hay una energía erótica en las relaciones adolescentes más intensas porque es un período en el que se trata de averiguar quién es y qué se quiere”.

En este próximo episodio todavía contaremos con las actrices que dan vida en la adolescencia a Rhaenyra y a Alicent, pero a su vez habrá un salto temporal de dos años y veremos a la nueva reina como madre de un hijo varón, fruto de su relación con Viserys. Mientras tanto, la amiga que se convirtió en hijastra y por la que se siente atraída, intentará huir y encontrar su camino dentro de un universo manejado por hombres que no la dejan ser ni vivir en libertad.

Recordemos que esta semana se dio a conocer la información de que habrá una segunda temporada de la serie.