Teodoro Reyes sufre accidente de tránsito; cancela agenda

El popular bachatero, Teodoro Reyes, sufrió un accidente la noche del pasado Jueves Santos mientras se trasladaba en su yipeta marca Chevrolet por la carretera Sánchez-Samaná.

Dicho suceso, del cual resultó ileso, provocó que el artista cancelara su agenda programada para los días de Semana Santa.

Así quedó parte de la yipeta de Teodoro Reyes.

De acuerdo a reportes, el accidente ocurrió cuando el vehículo del autor de «Vuelve mami» perdió el control y chocó en la orilla de dicha arteria vial, lo que ocasionó que el bachatero recibiera varios golpes en el pecho pero las bolsas de aire de seguridad de la yipeta se activaron, lo que pudo contener el impacto.

El artista resultó ileso tras el impacto.

“Hola mis amigos les habla Teodoro Reyes. Les informo que la noche del Jueves Santo he sufrido un accidente en la carretera Sánchez Samaná dónde he sufrido lesiones leves, por lo que me veo en la obligación de cancelar todas las actividades hasta nuevo aviso, no se preocupen que hay Teodoro Reyes para rato”, publicó en su cuenta de Instagram el famoso bachatero.

El artista tenía programado presentarse mañana sábado 16 junto a la princesa del acordeón en Rancho Paraíso de Jobo Dulce, mientras el promotor de la fiesta estará avisando si se realiza por ritmo típico.