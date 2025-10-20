Teodoro Tejada y el monorriel 

Cuando el presidente Leonel Fernández emprendió el proyecto de construcción del Metro de Santo Domingo, la magna obra fue satanizada por pasiones políticas, pero sin bases técnicas. En ese entonces, el CODIA conformó una Comisión Técnica compuesta por 7 expresidentes, que culminó con un Seminario Internacional. Alegaban que el Metro era improvisado y sin planos. El ingeniero civil Teodoro Tejada encabezó dicha Comisión.

Hoy se presenta la disyuntiva de la conveniencia o no, de construir el sistema de monorriel en el Gran Santo Domingo, cuya primera etapa recorrerá 10.5 kilómetros con 12 estaciones, desde el Centro Olímpico hasta la avenida Charles de Gaulle.

Tejada defiende el Monorriel sustentando argumentos técnicos de bajo costo, menores expropiaciones, corto tiempo en construcción, mínimo impacto ambiental y salvamento del tipo de suelo.

Aunque el Metro supera al Monorriel en cantidad de pasajeros por hora, la diferencia no es insalvable.