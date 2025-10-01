Teoscar H. pegó 2 HRs en triunfo LA; Boston vence NY

El dominicano Teoscar Hernández recorre las bases luego de pegar su segundo jonrón de la noche donde remolcó cuatro vueltas ante Cincinnati

Cincinnati 5

Dodgers 10

Los Dodgers de los Angeles vencieron anoche 10-5 a los Rojos de Cincinnati, en el primer juego de su serie de comodines de la Liga Nacional contra los Rojos de Cincinnati.

El dominicano Teoscar Hernández pegó dos jonrones y remolcó cuatro en la victoria. Ohtani también despachó dos cuadrangulares. T. Edman también argregó otro jonrón.

El partido lo ganó B. Snell, quien trabajó en seis entradas y perdió H. Greene. El segundo juego serà hoy a las 9:00 de la noche.

Medias Rojas 3

Nueva York 1

NUEVA YORK (AP)- Garrett Crochet retiró a 17 bateadores consecutivos tras permitir el jonrón de Anthony Volpe en la segunda entrada, el bateador emergente Masataka Yoshida conectó un sencillo de dos carreras que puso arriba a los Medias Rojas de Boston ante el relevista Luke Weaver, y los Medias Rojas de Boston vencieron el martes 3-1 a los Yankees de Nueva York en su primer partido de la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Crochet mejoró su marca a 4-0 contra los Yankees este año, lanzando 117 lanzamientos, la mayor cantidad de su carrera, en un duelo estelar de ases zurdos contra Max Fried.

Crochet ponchó a 11 y no dio bases por bolas en 7 2/3 entradas, permitiendo cuatro hits.

Lanzando con ventaja tras el hit de Yoshida en la séptima entrada, Crochet extendió su racha de bateadores retirados hasta que Volpe conectó un sencillo con un out en la octava.

El último lanzamiento de Crochet fue el más rápido, a 161.4 km/h, que Austin Wells interpretó como el tercer strike cantado. El ex Yankee Aroldis Chapman retiró a José Caballero con un elevado para cerrar la octava entrada, y Alex Bregman, jugando su juego número 100 de postemporada, conectó un doblete productor en la novena entrada ante David Bednar.

Paul Goldschmidt, Aaron Judge y Cody Bellinger llenaron las bases con sencillos consecutivos a partir de la mitad inferior, pero Chapman se recuperó para conseguir el salvamento cuando ponchó a Giancarlo Stanton, retiró a Jazz Chisholm Jr. con un elevado y ponchó a Trent Grisham. Boston mejoró a 13-12 contra sus rivales.