Tercer juego de la ALDS entre Tigres y Marineros comenzará tras de una larga demora

Se esperaba que el tercer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana entre los Marineros de Seattle y los Tigres de Detroit comenzara a las 7 p. m. EDT, tras un retraso de casi tres horas por lluvia.

Detroit tenía previsto recibir a Seattle el martes por la tarde, pero el infield se cubrió una hora después del primer lanzamiento programado.

Puede leer: Conor McGregor, suspendido 18 meses bajo política antidopaje

El juego estaba programado para transmitirse por FS1, pero se trasladó a FS2, MLB Network y la aplicación Fox One.

Los Tigres y los Marineros dividieron los dos primeros juegos de la serie en Seattle.