Los inolvidables momentos de Terence Stamp en el cine  

  • EFE
El actor británico Terence Stamp. EFE/Nina Prommer/Archivo

El actor británico Terence Stamp, recordado como el villano General Zod en las películas originales de ‘Superman’ o la inolvidable Bernadette en ‘Las aventura de Priscila, reina del desierto’, ha fallecido a los 87 años de edad, informó este domingo su familia. 

El artista deja “una obra extraordinaria, tanto como actor como como escritor, que seguirá conmoviendo e inspirando a la gente durante años”, declararon sus allegados en un comunicado.  

The Adventures of Priscilla (Foto de archivo)

Su primer gran papel para la gran pantalla llegó con el film ‘Billy Budd’ (1962), lo que le valió una candidatura a un Óscar como mejor actor secundario y le lanzó a la fama internacional. 

A partir de ese momento, participó en numerosos clásicos de la década de los 60, como ‘Escándalo en la aulas’ junto a Laurence Olivier), ‘El coleccionista’, ‘Modesty Blaise, superagente femenino’ o ‘Poor Cow’, el primer largometraje del director inglés Ken Loach.  

Fallece Terence Stamp, icónico villano de Superman y estrella de 'Priscila, reina del desierto'

Superman (Fuente externa)

Stamp llegó figurar entre los aspirantes a sustituir a Seán Connery en la franquicia de James Bond, pero sus ideas para el personaje “aterrorizaron” al productor Harry Saltzman, según confesó años más tarde el propio actor.  

El artista, según algunos críticos, atravesó un bache con películas menores a comienzos de los 70, pero su carrera volvió a despegar con su papel como el General Zod en ‘Superman’ (1978), de la mano del director Richard Donner, y con la secuela ‘Superman II’ (1980).  

En 1991, la directora española Pilar Miró le escogió para interpretar a Darman en su película ‘Beltenebros’, basada en una novela del escritor Antonio Muñoz Molina. 

Y tres años más tarde, Stamp adquirió un estatus de culto al protagonizar el musical ‘Las aventura de Priscila, reina del desierto’ junto a Hugo Weaving, Guy Pearce y Bill Hunter, donde interpretaba a la drag queen trans Bernadette.

‘Billy Budd’ 1962 (Rineart América)
Los inolvidables momentos de Terence Stamp en el cine  
