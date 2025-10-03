Terlini Dominicana destaca en seminario sobre cambio climático y sostenibilidad del agua

Terlini Dominicana destaca en seminario sobre cambio climático y sostenibilidad del agua

Terlini Dominicana participó de manera destacada en el seminario “Incidencia del cambio climático en la sostenibilidad y calidad del agua en República Dominicana y el Caribe”, organizado por la Asociación Dominicana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (ADIS) los días 02 y 03 de octubre de 2025, en el Salón Ámbar del Hotel Dominican Fiesta, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Este importante encuentro se realizó en el marco de la conmemoración del Día Interamericano y Nacional del Agua 2025, con el objetivo de fomentar el diálogo académico y profesional en favor de una gestión hídrica sostenible en la región.

Durante el seminario, Terlini Dominicana presentó su portafolio de soluciones tecnológicas integral para el sector agua, destacando sus medidores mecánicos, medidores ultrasónicos y equipos de laboratorio para control de calidad del agua, herramientas que contribuyen a la eficiencia, transparencia y sostenibilidad en la gestión hídrica nacional.

La participación de la empresa reafirma su compromiso con la innovación y con el fortalecimiento de las políticas de acceso a agua de calidad, en concordancia con los desafíos del cambio climático y el desarrollo sostenible.

El evento contó con la presencia de importantes empresas, profesionales, académicos y autoridades del sector, quienes compartieron experiencias y conocimientos para impulsar una visión integral de la seguridad hídrica en la República Dominicana y el Caribe.

Sobre TERLINI DOMINICANA, SRL

Terlini Dominicana, SRL es una empresa dedicada a la provisión de soluciones tecnológicas e innovadoras para la gestión eficiente del agua, con productos de última generación en medición, control y análisis de calidad, aportando al desarrollo sostenible y a la mejora continua de los servicios en el país.

