Termina paro transporte por alza combustibles en Ecuador

Las federaciones de transporte de Ecuador anunciaron ayer la suspensión del paro de actividades que habían declarado para rechazar el alza en el precio de los combustibles.

El vocero de los transportistas, Abel Gómez, dijo que “de nuestra parte se termina la medida de hecho, solicitamos responsablemente al gobierno las garantías para que la operación se pueda dar con la mayor tranquilidad en todo el territorio nacional”. Añadió que en adelante no se hacen responsables de los desmanes que puedan producirse.

No se conocen los detalles del acuerdo que permitió poner fin al paro, aunque se estima que aumenten los pasajes al transporte público y que los transportistas cuenten con un trato especial para la compra de vehículos y autopartes.

El paro se declaró ayer después de que el gobierno decidió esta semana eliminar los subsidios a los combustibles para ahorrar US 1,300 millones de y equilibrar la caja fiscal, lo que de inmediato elevó precios de la gasolina de US 1.85 por galón a US 2.39, mientras el diésel subió de US 1.03 el galón a US 2.30.

La huelga obligó a miles de personas a caminar grandes distancias o a viajar en vehículos particulares.