Este 2025 no está siendo el mejor año para las parejas. Una de las relaciones más polémicas y que puso letra a la canción de Shakira más famosa de los últimos años, ha roto.

Según han desvelado esta mañana en Telecinco, Gerard Piqué y Clara Chía habrían puesto punto y final a su historia de amor. Después de mantener un intenso romance durante casi tres años, el exfutbolista y la joven catalana han decidido tomar caminos separados.

La noticia, que ha sido revelada este jueves 24 de abril por la periodista Adriana Dorronsoro en el programa Vamos a Ver, ha dejado a todos sin palabras; aunque ya se hablaba de crisis en la pareja desde hace varios meses, alimentados por la constante exposición pública y las especulaciones sobre la estabilidad de ambos tras las largas estancias de Piqué en Miami por sus hijos.

La pareja, que comenzó su noviazgo oficialmente en agosto de 2022 tras la mediática ruptura del exjugador con la cantante Shakira, ha estado en el foco mediático desde sus inicios.

Uno de los momentos que avivó la sospecha de un distanciamiento entre ambos ocurrió hace menos de un mes, cuando Piqué fue captado por las cámaras en compañía de una mujer desconocida durante una estancia en la ciudad estadounidense.

Gerard Piqué con otra chica (Fuente externa)

Las imágenes, difundidas por Telemundo, mostraban al empresario en actitud relajada y sonriente con una mujer pelirroja que no era Clara Chía.

Aunque no se logró identificar a la misteriosa acompañante, la situación generó una oleada de comentarios en redes sociales y programas de televisión.

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro, sabéis que se ha hablado de crisis en los últimos meses”, ha asegurado Dorronsoro en directo.

La colaboradora ha explicado que, aunque todavía se están investigando las causas concretas, varias voces apuntan a la posible aparición de terceras personas: “No sé si esa chica será el motivo o no, pero es verdad que ha habido muchos rumores”.

«No me sorprende porque sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo», ha asegurado Pepe del Real tras conocer la noticia.

Gerard Piqué y Clara Chía (Fuente externa)

Tres años de intensa relación

Desde el inicio de su noviazgo, Clara Chía ha tratado de mantener un perfil bajo, a pesar del revuelo generado por su implicación en la separación entre Piqué y Shakira.

A lo largo del tiempo, la joven, empleada en una de las empresas del exfutbolista, se convirtió en figura habitual de la vida social de Piqué, acompañándolo en actos públicos, viajes y eventos familiares.

Sin embargo, la presión mediática, unida a las diferencias personales, podría haberles pasado factura.

Por ahora, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, reforzando así la discreción con la que han manejado los aspectos más íntimos de su relación, incluso en medio del continuo interés que generaba su vida privada.

Por ello, posiblemente ninguno haga declaraciones a los medios; ya que, incluso en su pelea mediática contra Shakira, el culé prefirió actuar con gestos más que con palabras.

