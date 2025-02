La reconocida comunicadora Tessie Sánchez, da otro paso entre la versatilidad de su vida profesional, retomando los escenarios, esta vez para compartir su pasión por el canto, algo que lleva en la sangre, logrando transmitir emociones que van desde la ternura o lo sublime, hasta la imponencia y fortaleza de una voz con estilo muy personal y una presencia extraordinaria en escena.

En esta oportunidad, Tessie se sube a escena con un repertorio de canciones exquisito, además, cantará tres temas inéditos de su autoría, con arreglos y acompañamiento musical del maestro Samuel Atizol.

Puedes leer: ‘Entre tres amores’, un concierto con motivo de San Valentín

La comunicadora Tessie Sánchez

“Cantar para mí siempre ha sido el mejor desahogo, pues dreno cantando y a la vez me lleno de una muy buena vibra. Ponerle voz a esas melodías que me llegan al alma y compartirlas con la gente que gusta de los ambientes bohemios, me gusta. Cuando era adolescente, mi sueño era cantar en grandes escenarios, de hecho, cantaba desde pequeña en las veladas y luego desde la primaria fui solista del coro por muchos años”, nos dice Tessie.

El legado sigue

En muchas ocasiones Tessie cantó con su madre Teresa Aída, tanto en el Bar de Teresa, rincón icónico de las grandes bohemias, como en otros escenarios en donde “La dama de la Bohemia”, como era conocida Teresa, se presentaba.

La comunicadora aseguró que cantar también es una forma de comunicar sentimientos, anhelos, recuerdos, alegrías, tristezas, “y el canto nos permite transportarnos a un sin número de situaciones y momentos. Es lo que me pasa y es lo que trato de transmitir en cada interpretación”.

La presentación de Tessie este viernes 14 de febrero es el Rinconcito Bohemio, ubicado en la calle La Caoba #1, esquina Charles Sumner, frente a Pricemart, entre el Restaurante Sully y Metro Plaza, a partir de las 8:00 p.m. No tiene cover.