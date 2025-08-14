¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público

¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público

Imagen de referencia. Istok

Un asiento fue el detonante para que el salvajismo se apoderara de un pasajero en una guagua del transporte público, ultimara a disparos a otro y dejara herida a una mujer.

Así lo relató Xavier Beltré, testigo del hecho, quien contó a Noticias Telemicro que “un individuo le había propinado tres disparos en la cabeza a una persona; parece que tuvieron un incidente dentro de la guagua”.

“Tan pronto le quitó la vida, lo que hizo fue que se sentó más adelante del asiento”, agregó.

Por el hecho fue apresado Luigi Carrasco Ramos, a quien se le ocupó el arma homicida. En el incidente también resultó herida Antimedis Paniagua Morillo, de 29 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud.

Versión de las autoridades

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que “el reporte preliminar indica que, mientras estas personas transitaban a bordo de una guagua del transporte público, se originó una discusión supuestamente por un asiento, y en medio de esto, una persona haló un arma de fuego y la emprendió a tiros contra la persona con la cual discutía”.

También puede leer: Tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada

La identidad de la víctima mortal aún no ha sido confirmada, pero se presume que podría ser de nacionalidad haitiana.

Las autoridades médicas informaron que, aunque la paciente recibió tres disparos, por el momento permanece fuera de peligro.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público
¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público
14 agosto, 2025
Un haitiano muerto y un soldado dominicano herido tras incidente en la zona fronteriza
Un haitiano muerto y un soldado dominicano herido tras incidente en la zona fronteriza
6 agosto, 2025
Los presidenciables ante el tema haitiano
Los presidenciables ante el tema haitiano
30 mayo, 2025
Video: Haitiano le da trompón a agente de Migración y lo noquean de una pedrada
Video: Haitiano le da trompón a agente de Migración y lo noquean de una pedrada
14 mayo, 2025
Indignación en Guayacanes: haitiano mata tiburón en veda y es arrestado
Indignación en Guayacanes: haitiano mata tiburón en veda y es arrestado
14 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

El espejo del pasado

El espejo del pasado

La ruta para el desarrollo del Sur

La ruta para el desarrollo del Sur

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

El Metro de Santo Domingo: columna vertebral del transporte colectivo

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo