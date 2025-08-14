¿Por un asiento? Testigo relata cómo mataron a un hombre en una guagua de transporte público

Un asiento fue el detonante para que el salvajismo se apoderara de un pasajero en una guagua del transporte público, ultimara a disparos a otro y dejara herida a una mujer.

Así lo relató Xavier Beltré, testigo del hecho, quien contó a Noticias Telemicro que “un individuo le había propinado tres disparos en la cabeza a una persona; parece que tuvieron un incidente dentro de la guagua”.

“Tan pronto le quitó la vida, lo que hizo fue que se sentó más adelante del asiento”, agregó.

Por el hecho fue apresado Luigi Carrasco Ramos, a quien se le ocupó el arma homicida. En el incidente también resultó herida Antimedis Paniagua Morillo, de 29 años, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud.

Versión de las autoridades

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que “el reporte preliminar indica que, mientras estas personas transitaban a bordo de una guagua del transporte público, se originó una discusión supuestamente por un asiento, y en medio de esto, una persona haló un arma de fuego y la emprendió a tiros contra la persona con la cual discutía”.

También puede leer: Tormenta tropical Erin podría convertirse este jueves en el primer huracán de la temporada

La identidad de la víctima mortal aún no ha sido confirmada, pero se presume que podría ser de nacionalidad haitiana.

Las autoridades médicas informaron que, aunque la paciente recibió tres disparos, por el momento permanece fuera de peligro.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd