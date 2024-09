Testigos de Jehová locales y extranjeros se reúnen en un gran evento público y gratuito de tres días

Por primera vez, Santo Domingo fue una de las 14 ciudades seleccionadas en el mundo en 2024 para celebrar un gran evento de educación bíblica de Testigos de Jehová con invitados internacionales.

Se trata de la asamblea “¡Prediquemos las buenas noticias!” con un programa especial de educación bíblica celebrado en el Centro de Convenciones Sans Souci.

Delegados procedentes de Brasil, Colombia, Estados Unidos, Finlandia, Haití, Italia, Kazajistán, México, Portugal y Surinam asistieron junto a Testigos locales.

Los miles de invitados internacionales empezaron a llegar progresivamente desde el domingo 18 de agosto. Han llenado hoteles y restaurantes del Gran Santo Domingo.

Estos delegados extranjeros disfrutan de oportunidades únicas para compartir, conocer otras culturas y recibir hospitalidad de sus huéspedes locales.

Los testigos de Jehová celebran eventos grandes de educación bíblica anualmente. Por lo general, se reúnen Testigos locales junto con el público general.

Cada año, la organización determina cierta cantidad de lugares donde se realizan programas con invitados internacionales, y esta vez Santo Domingo fue uno de esos lugares elegidos.

El tema de la asamblea de este año se centra en las animadoras buenas noticias de la Biblia.

Los testigos de Jehová son conocidos mundialmente por hablar de este mensaje de consuelo y esperanza con sus vecinos.

En la República Dominicana, unos 38.000 Testigos dirigen más de 45.000 cursos bíblicos en español, criollo haitiano, lenguaje de señas americano, inglés, ruso y chino mandarín.

Datos del evento

Qué: Asamblea especial Santo Domingo 2024.

Cuándo: 6-8 de septiembre de 2024.

Dónde: Centro de Convenciones Sans Souci, Avenida España, Santo Domingo Este.

Quién: Todos los miembros de la comunidad están invitados a asistir.

Detalles

• La entrada al evento es gratuita.

• El tema del programa es “¡Prediquemos las buenas noticias!”.

• Viernes de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; sábado de 9:20 a.m. a 4:50 p.m.; domingo de 9:20 a.m. a 3:30 p.m.

• Cada día tiene un intermedio de una hora y 20 minutos para almorzar.

• Se presentarán discursos basados en la Biblia, entrevistas y videos. Los temas incluyen: “¿Por qué necesitamos buenas noticias?”, “Las buenas noticias vencen a las malas noticias” y “Las malas noticias no nos asustan”.