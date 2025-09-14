Tetra Pak lanza campaña por el reciclaje: ¡cada acción cuenta para un futuro sostenible!

Con el propósito de generar conciencia sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del entorno, Tetra Pak lanza una campaña educativa que invita a las familias a separar sus envases de cartón para bebidas y alimentos, para que puedan ser recolectados y enviados a reciclar.

La iniciativa forma parte del programa “Tu Papel Cuenta” y busca resaltar que cada pequeña acción cuenta: cuando una persona prepara correctamente sus envases post consumo de Tetra Pak, está cuidando los recursos y contribuyendo a un futuro más sostenible.

En ese contexto, “Proteger lo bueno también empieza por algo pequeño. Como separar los residuos desde el origen, separando los envases de otros residuos que siguen distintas cadenas de recolección para después ser recolectados y llevarlos a reciclar”, es el mensaje central de la campaña que busca motivar a la población a sumarse a esta práctica sencilla y de gran impacto.

De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, los residuos mundiales aumentarán un 70 % de aquí a 2050, por lo que es necesario acelerar la transición hacia una economía circular y dejar atrás el modelo lineal de “tomar-hacer-desechar”.

Guillermo Pugliese, director de Sostenibilidad de Tetra Pak para Andina, Centroamérica, el Caribe y México, expresó “Invitamos a todas las personas desde sus hogares, oficinas, centros educativos, así como a las empresas a separar sus envases de Tetra Pak para que puedan ser reciclados. Al mismo tiempo, en Tetra Pak seguiremos trabajando para mejorar la circularidad de nuestros envases mediante inversiones y colaboraciones que fortalecen la infraestructura de reciclaje, asegurando su incorporación a la economía circular.”

Para sensibilizar a los consumidores, la campaña se comunica a través de contenido digital y la colaboración con influencers, motivando a que los envases de Tetra Pak sean separados y recolectados, de manera que puedan ser reciclados y de ellos extraerse materia prima valiosa, como fibras de papel y polialuminio, que luego se utilizan para fabricar productos como cajas de cartón, servilletas, mobiliario escolar, tejas para la construcción, entre otros.

Además, mensualmente la empresa apoya diferentes jornadas de recolección en puntos estratégicos, para que las personas entreguen voluntariamente materiales y envases post consumo de Tetra Pak.