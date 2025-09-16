Texas investiga a más de 100 maestros por comentarios sobre Charlie Kirk

Austin.- Texas busca suspender las licencias educativas de más de cien profesores de escuelas públicas en represalia por comentarios que hicieron sobre Charlie Kirk, el activista y comentador ultraconservador asesinado la semana pasada.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo eco este lunes de un comunicado de la Agencia Educativa de Texas (TEA), donde se informa que han recibido unas 180 denuncias de maestros que han publicado o compartido «contenido inapropiado» en sus redes sociales tras la muerte de Kirk.

La agencia decidió abrir una investigación sobre estos casos y, si concluye que un individuo ha incitado «a más violencia» se le revocará su licencia profesional y se le prohibirá dar clases en el sistema de escuelas públicas del estado, según detalló el comisionado de TEA, Mike Morata.

La Federación Americano-Texana de Profesores (AFT), un sindicato de maestros en el estado, rechazó la medida de TEA, calificándola de una «cacería de brujas» propia de un gobierno autoritario.

«No es de extrañar que, aquí en Texas, la purga de funcionarios públicos comience con los maestros. Si valoran su libertad, ahora es el momento de alzar la voz y defender el derecho de todos los tejanos a ejercer su derecho constitucional a opinar sobre asuntos de debate cívico», indicó Zeph Capo, el presidente del sindicato, en un comunicado.

Las amenazas a los profesores de escuelas medias y secundarias llega una semana después de una serie de despidos en las dos de las principales universidades públicas del estado por motivos ideológicos.

La universidad Texas State University despidió a un profesor de Historia tras acusarlo de «incitar a la violencia política» por comentarios hechos durante una conferencia socialista online, previa al asesinato de Kirk.

A su vez, Texas A&M University, la universidad pública más grande del estado, despidió a dos miembros de la Facultad de Artes después de que un video, donde una estudiante criticaba a una profesora por enseñar «ideología de género», tomara tracción entre políticos y medios conservadores. E