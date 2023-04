The Freestyle: un acompañante versátil para tus planes de Semana Santa 

Las vacaciones de Semana Santa están prontas a llegar y seguramente ya estás armando tu plan. Montaña, playa, cualquier lugar al aire libre o sencillamente quedarte en casa, será una buena idea, siempre que no descartes tu Freestyle, un proyector portátil que puede 100 pulgadas, según el entorno en el que se utilice, ya sea en la pared, el techo o el suelo, esto gracias a su giro de 180 grados.

The Freestyle es el dispositivo de entretenimiento y pantalla portátil de Samsung que muestra una imagen nítida de hasta 100 pulgadas de tamaño, demostrando ser un éxito en mercados que incluyen América del Norte, América Latina y Corea del Sur. Con sólo un año en el mercado se ha convertido en todo un suceso, tanto que lo hizo acreedor de una distinción de honor en el International Forum (iF) Design Award 2022.

Puede leer: Día del Psicólogo: Llaman asumir compromisos que puedan cumplir

Gracias a su diseño liviano y minimalista, el Freestyle es muy portátil, lo que permite que el usuario lo sostenga con una mano y se puede usar con facilidad tanto en interiores como en exteriores. Dependiendo de la situación y el escenario en el que te encuentres, también se puede usar como un altavoz Bluetooth o como una lámpara ambiental que puede brillar con luz en varios colores.

A donde vayas, no olvides empacar tu bloqueador solar, repelente de insectos, artículos de aseo personal, botiquín de primeros auxilios y por supuesto tu Freestyle. Para que te decantes por este dispositivo de Samsung, a continuación, conoce sus principales características:

1- Portabilidad: sin duda alguna que su principal característica es la portabilidad, ya que gracias a los 830 gramos de The Freestyle, este es un artículo que fácilmente puede entrar en el bolso o la cartera, lo que lo hace muy fácil de trasportar.

2- Súper carga: The Freestyle es compatible con baterías externas que admiten USB-PD y salida de 50 W/20 V o superior. Esto permite a los usuarios llevar The Freestyle a donde quiera que vayan, ya sea que estén fuera de casa o en un viaje de campamento. También tiene una base de batería portátil especializada que se ajusta. Admite carga de 3,6 V y viene con una capacidad de carga de 32 000 mAh, lo que le permite proyectar su contenido favorito hasta 3 horas sin necesidad de un cargador independiente. Freestyle también puede mantenerse conectado mientras está al aire libre, con dos puertos USB-C que le permiten cargar su teléfono inteligente mientras mira contenido.

3- Configura y disfruta: adiós a los largos cables, que además de ser peligrosos, también ocupaban mucho espacio. Después de instalarte en una cabaña o una tienda de camping, configurar The Freestyle es sencillo: simplemente colócalo en una superficie y presiona el botón de encendido. El Freestyle ajusta automáticamente el nivel, el enfoque y la distorsión trapezoidal tan pronto como toca el botón de encendido. La pantalla portátil ajusta automáticamente la pantalla usando la función Easy Set Up, proporcionando una imagen clara y directa con una relación optimizada de 16:9. El Freestyle también ofrece funciones de Smart TV que están disponibles en los Smart TV de Samsung, con servicios de transmisión integrados y funciones de duplicación y transmisión que son compatibles con dispositivos móviles Android y iOS.

4- Sonido de película: The Freestyle también es un altavoz inteligente que es capaz de analizar música para combinarla con efectos visuales que se pueden proyectar en paredes, pisos y en cualquier otro lugar. Además, su radiación de sonido de 360 grados brinda una experiencia de audio inmersiva que permite a los clientes disfrutar de una experiencia de sonido con calidad de cine sin importar dónde se encuentren. Con su conectividad Bluetooth podrás reproducir música en tu fiesta.

5- Descanso: Freestyle no solo puede proyectar una imagen en la pantalla, sino que la tapa del lente del dispositivo también puede difundir la luz para crear una vibración más suave y ambiental. Después de un largo día de actividades al aire libre, configura The Freestyle y elige un color óptimo para relajarte y descansar.

6- Diversión continua: aunque estás de vacaciones no quieres dejar tu serie favorita a la mitad, esto no será ningún problema siempre que lleves The Freestyle contigo. Puedes reanudar tu serie o película desde donde la dejaste en su nueva ubicación. Ya sea en la casa de un amigo, en un hotel o incluso al aire libre, ahora es más fácil, rápido y conveniente que nunca transmitir su contenido favorito como si estuviera en casa. Usando la función Tap View en la aplicación SmartThings en su teléfono inteligente, simplemente conecte The Freestyle a su dispositivo móvil para acceder a la interfaz de usuario exacta de su Samsung Smart TV.

7- Colores para ti: The Freestyle también ofrece una variedad de colores que brindan a los usuarios la libertad de expresar su estilo único hasta el más mínimo detalle. Es fácil mejorar el aspecto de su proyector con cubiertas protectoras de goma suave en colores para cada ocasión, como rosa, verde, beige y muchos más.