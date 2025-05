«The Line Up»: Donde se alinean las historias de la pelota dominicana

The Line Up es un espacio digital donde los peloteros dominicanos, activos y retirados de Grandes Ligas, se sientan a contar su historia más allá del terreno de juego. A través de un formato tipo podcast, este proyecto ofrece entrevistas cercanas, auténticas y profundas, mostrando el lado humano de los atletas que han llevado el nombre de República Dominicana a lo más alto del béisbol.

El proyecto se desarrolla dentro del canal oficial de LidomShop en YouTube, y busca conectar a los fanáticos con sus ídolos a través de conversaciones reales sobre sus orígenes, desafíos personales, triunfos y aprendizajes dentro y fuera del béisbol.

The Line Up es una iniciativa liderada por Gregory Castro, gerente de la tienda Lidom Shop, y cuenta con la producción de Luiggi Chávez, quien también se desempeña como Social Media Manager de los New York Mets para Latinoamérica. Su participación aporta una visión moderna y profesional al contenido, reforzando la conexión entre el béisbol dominicano y las grandes ligas.

Importante mencionar que hay varios episodios anteriores se encuentran disponibles en el canal de YouTube de Lidom Shop, y próximamente se estará estrenando una nueva temporada con entrevistas exclusivas a más peloteros dominicanos, marcando el relanzamiento oficial del proyecto.