The New York Times gana cuatro premios Pulitzer

Periodistas de The New York Times celebran. AP

NUEVA YORK. AP

The New York Times ganó ayer cuatro premios Pulitzer y el New Yorker tres por su trabajo periodístico en 2024, el cual abordó temas como la crisis del fentanilo, el Ejército de Estados Unidos y el intento de asesinato al presidente Donald Trump el verano pasado.

ProPublica ganó la prestigiosa medalla al servicio público de los Pulitzer por segundo año consecutivo. Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo y Stacy Kranitz recibieron el galardón por su reportaje sobre las embarazadas que murieron después de que médicos retrasaron la atención urgente en estados con estrictas leyes contra el aborto.

The Washington Post ganó por su cobertura «urgente e iluminadora» de última hora sobre el intento de asesinato a Trump. Los Pulitzer honraron a Ann Telnaes, quien renunció al Post en enero, después de que el medio se negó a publicar su caricatura editorial que satirizaba a los magnates de la industria tecnológica —incluido el propietario del periódico, Jeff Bezos— por tener un acercamiento con Trump.

Los Pulitzer premiaron lo mejor del periodismo.