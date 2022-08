The Voice Dominicana: Concursante renuncia del programa

El joven dominicano Starling (Rodríguez) Mercedes sorprendió a sus miles de seguidores tras su salida del concurso «The Voice Dominicana».

Fue la propia couch Milly Quezada que dio a conocer la noticia, la cual manifestó que la decisión se debe a razones personales.

Luego, Rodríguez a través de su cuenta de Instagram explicó las razones reales de lo llevaron a dejar el programa.

¨Salí de The Voice, por el simple hecho, de que sus principios, no van acorde con los míos como cristiano. Cómo dijo una cantante brasileña cristiana en una entrevista reciente: “No tiene ningún sentido, yo usar mi voz para cantar sobre cualquier otra cosa, que no sea sobre el poder, el amor, y sacrificio que hizo Jesús por mi ”Siendo él quien me mantiene de pie¨.

Explicó que le pasaron muchos motivos y pensamientos a su cabeza que lo llevaron a dejar el reality donde pudo haber cumplido su sueño.

¨Decidí cumplirlo de la mano de quien me ha llamado, de quien me ha regalado la voz, el que me ha escogido, para ser su voz en todas las naciones de esta tierra¨, dijo.

Finalizó agradeciendo a todas las personas involucradas en el proyecto y a la producción de «The Voice Dominicana» por la oportunidad.

¨Gracias a todos pos sus buenos deseos, por sus mensajes de aliento y admiración, mi meta es que vean a Jesús en mi y puedan venir a sus pies. Y no puedo dejar a cada unos de mis compañeros en la competencia, son lo máximo. Los llevo a todos aquí¨.