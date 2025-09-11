The Wedding Event y Live Aqua Punta Cana sellan alianza



Sarah Agramonte, Patricia Acosta, César Escalera y Crisma Becerra.

En el mágico escenario del hotel Live Aqua Punta Cana se presentó el desfile de ‘The Wedding Event Bridal & Resorts’, una propuesta que marcó un nuevo paso en la ruta hacia la gran cita de marzo 2026, fecha en que se realizará la segunda edición The Wedding Event.

Los invitados disfrutaron de las colecciones de los diseñadores Giannina Azar y Leonardo Fifth Avenue, junto a los jóvenes talentos Oriana Lucas, Nicole Cochón, Starlin De Holma y Distrito 79.

Esta fusión entre moda y hospitalidad de lujo convierte este encuentro en una celebración del amor, los sueños y el estilo, consolidando a The Wedding Events como un referente que inspira a novias y parejas de toda la región, y a Live Aqua Punta Cana como un destino interesante para la creación de experiencias memorables.

