Tiene 100 años y lleva 48 buscando la verdad sobre su hijo: “No queremos huesos sino saber qué hicieron”

En la previa de una nueva Marcha del Silencio, en reclamo por los 197 desaparecidos de la última dictadura, el gobierno homenajeó a las madres de detenidos desaparecidos

Cada 20 de mayo, una masiva marcha por la calle 18 de Julio –la principal avenida de Montevideo– recuerda que hay 197 personas que desaparecieron en la última dictadura militar (1973-1985) y no se sabe dónde están. En la previa de esta jornada, el gobierno uruguayo homenajeó a las madres de detenidos desaparecidos, por su “lucha incansable por la verdad y la justicia”, según destacó la Presidencia de la República.

Una de las homenajeadas fue María Bellizzi, una mujer de 100 años y que ha dedicado la vida a buscar a su hijo, Andrés Humberto Bellizzi, que desapareció el 19 de abril de 1977 en Buenos Aires, como consignó el noticiero Telemundo de Canal 12.

Ella, junto a otras madres que buscaban el paradero de su hijo, fundó la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Pasaron 17.563 días de la última vez que supo algo sobre su hijo. Y ahora es una de las que reclama verdad y justicia.

El secretario de Presidencia de Uruguay, Alejandro Sánchez, y la vicepresidenta Carolina Cosse junto a madres de desaparecidos de la última dictadura (Presidencia)

Al ser homenajeada por la Secretaría de Derechos Humanos, Belizzi habló en una rueda de prensa.

“No se ha logrado mucho. Los gobiernos que hemos tenido han estado protegiendo a genocidas. Hace muchos años y se logró muy poco. Esto de encontrar unos cuerpos nomás no es una gran proeza. Porque nosotros lo que queremos no son huesos. Nosotros queremos saber qué es lo que hicieron con nuestros hijos. Saber la verdad, todo lo que hicieron, dónde están y quiénes son los que lo hicieron”, dijo.

Son 36 los desaparecidos durante la última dictadura que fueron encontrados de un total de 197. Hubo cuatro hallazgos en el Batallón 14: Julio Castro, Ricardo Blanco, Amelia Sanjurjo y Luis Arigón. En el Batallón 13, en tanto, aparecieron Fernando Miranda y Eduardo Bleier y en una chacra de la Fuerza Aérea estaba Ubagesner Cháves Sosa. Las otras 29 víctimas fueron identificadas en Argentina u otros países de la región.

La Marcha del Silencio en 2024 en Uruguay (REUTERS/Mariana Greif)

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo en el homenaje de este lunes que participó del evento en su calidad de ciudadana, aunque señaló que su presencia era también un “mensaje”.

“Es un mensaje que hoy da la ciudadanía en su conjunto, más allá de ideologías, de filosofía, de ideas religiosas. Estamos dando un mensaje de la necesidad de avanzar en el conocimiento de la verdad y en una reconciliación que será posible solo y en la medida de que contemos con esa verdad”, dijo Lazo.

La ministra dijo que su cartera tiene que ser “una herramienta para facilitar la búsqueda” de detenidos desaparecidos.

(REUTERS/Mariana Greif)

La marcha de este martes tiene la consigna “30 veces Nunca Más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”. El evento de este martes conmemora los asesinatos en Buenos Aires de Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Ignacio Errandonea, integrante de Madre y Familiares, declaró a La Diaria que el tema de los desaparecidos “trascendió”. Consideró que la consigna de la organización fue apropiada por una sociedad que “va entendiendo” que la impunidad “enquistada” no permite “que las luchas avancen”.

“Siempre esperamos que una nueva administración dé los pasos necesarios para saber la verdad. Con respecto a este gobierno, la consigna está relacionada con las promesas hechas. Entonces, es ya desde el inicio decir: buenos, ustedes se comprometieron a esto, cumplan”, dijo Errandonea.

Elena Zaffaroni, otra referente de la organización, dijo que confían en movilizaciones como la de este martes. “Yo creo que eso es lo que ha crecido más, por todo el país la gente se va uniendo a esta marcha. Tal vez empiezan uniéndose por sensibilidad, pero también se unen porque sienten que representa una lucha por los derechos, por los derechos que engloban todos los derechos. No son desapariciones aisladas; fue lo que quedó de todos los crímenes atroces que hubo”, comentó.

