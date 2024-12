«¡Tiene que dimitir o ser cesado!», el clamor de los surcoreanos contra Yoon

La mayoría de surcoreanos de a pie parecen no tener dudas sobre cuál debe ser el futuro del presidente, Yoon Suk-yeol, tras conmocionar al país declarando la ley marcial esta semana: que dimita o sea destituido.

«Me sorprendió mucho lo que sucedió y no creía que algo así pudiera pasar en un país desarrollado como este pero por suerte la gente actuó bien y con rapidez. Aun así estoy muy preocupado por la situación», cuenta a EFE en Seúl el directivo de una gestoría que prefiere no dar su nombre.

A muchos ciudadanos del país asiático la declaración de la ley marcial de Yoon les pilló en casa a punto de meterse en la cama, como es el caso de Lee Ji-heon, diseñadora gráfica en la treintena que reside en la capital surcoreana.

«Estaba en casa leyendo un libro y de repente mi novio me avisó de que Yoon había proclamado la ley marcial», explica Lee.

«Al principio no me lo podía creer porque la última vez que esto pasó fue hace décadas y me sentí como si de repente estuviéramos de nuevo bajo una dictadura militar», añade.

«Creí en nuestros políticos, creí que iban a tomar la decisión correcta sobre revocar la ley marcial. Esperaba que se reunieran en la Asamblea Nacional para tomar la decisión correcta y lo hicieron», explica por su parte Cha Mi-jung, empleada de banca de 35 años.

Cha explica que tras enterarse de que la Asamblea Nacional había votado para revocar la ley marcial se sintió aliviada y decidió irse a la cama pasadas las dos de la madrugada.

Tres horas más tarde el presidente reunió su gabinete y derogó la ley marcial.

Tal y como muestra hoy un sondeo de la empresa Realmeter, más del setenta por ciento de los surcoreanos quieren que Yoon abandone el poder.

«Creo que debería ser destituido. Y si no lo destituyen pues que dimita», dice Kim Hyo-jin, una mujer que trabaja en casa cuidando a su hija pequeña.

«Ante todo debería dimitir, pero no creo que eso vaya a suceder. Así que espero que la moción para destituirlo salga adelante», asevera Lee en relación a la sesión parlamentaria del sábado en la que se votará para tratar de inhabilitar a Yoon.

Cha afirma sin dudarlo que «él provocó toda esta crisis y caos así que debería ser considerado responsable de todo esto».

«Como muestra un episodio así, el presidente solo piensa en sí mismo y no le importa a la gente. Teniendo en cuenta lo que han sido sus dos años en el poder no creo que dimita por voluntad propia», aduce por su parte el directivo de la gestora haciendo referencia al bagaje del presidente, elegido en marzo de 2022.

«Creo que es una persona muy tozuda y que de verdad aún piensa que hizo lo correcto», explica la diseñadora gráfica Lee, que se muestra de acuerdo con la impresión extendida de que el mandatario vive en una en una especie de burbuja y muy desconectado de la realidad de los surcoreanos.

En cuanto a posibles elecciones venideras, los consultados parecen mostrar muchas más dudas y ninguno se decanta por unas siglas o un candidato, lo que da una idea del panorama político actual en el país asiático.

«Ahora mismo no puedo pensar en ningún político que sea adecuado para ser presidente. Supongo que deberemos votar por el menos malo de todos», sentencia Kim Hyo-jin.

