El Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) emitió la Resolución núm. 064-2025, que otorga un plazo de 30 días a las prestadoras de servicios móviles para validar y depurar la identidad de los usuarios con líneas activas bajo modalidad prepago, a fin de facilitar que las autoridades puedan rastrear al titular de llamadas o mensajes vinculados a crímenes.

Ante esta medida, hoy les informamos cómo pasarlo a tu nombre dependiendo de la compañía teléfonica:

Altice

Si ya eres cliente Altice, puedes adquirir tu eSIM dirigirte a tu tienda altice más cercana, y uno de nuestros representantes te ayudará a configurar tu dispositivo para poder utilizalos con el eSIM

Si quieres ser cliente altice, dirígite a una de nuestras tiendas o comunícate con nosotros a los números:

Líneas personales: (809) 859-6000

Líneas de Negocios: (809) 859-1600 / (809) 859-1100

Mientras, que en Claro para registrarte es tan sólo 2 minutos:

Digita tu cédula de 11 dígitos (sin guiones, ni espacios) Digita tu fecha de nacimiento Selecciona el nombre de tu padre Selecciona el nombre de tu madre

¡Y listo! Tu número ya está a tu nombre!

¡Al asociar tus datos de identidad con tu número móvil, disfrutas de muchos beneficios!

Pasos para cambiar el chip a tu nombre

Puedes registrarlos tú mismo de forma rápida y fácil marcando *456# desde tu número y así aseguras:

● Poder solicitar duplicado de tu chip en caso de pérdida o robo.

● Poder realizar cambios de Chip y actualización de números súper favoritos cada vez que lo necesites.

● Disfrutar de Cambiazo y descuentos en Smartphones nuevos cuando apliquen.

● Poder utilizar Mi Claro para recargas, comprar paquetes de Internet, activar y desactivar servicios opcionales como Roaming, etc.

En caso de que te roben o se extravíe tu celular INDOTEL dio a conoce el procedimiento a seguir:

Dirígete a tu prestadora de servicios y realiza un reporte. La prestadora de servicio, validará que eres el usuario titular de la línea y procederá a desactivar el SIM o el servicio público móvil, colocando el IMEI del celular en una Lista Gris por un plazo de 15 días calendario.

Realiza el reporte de robo o extravío a la Policía Nacional, quienes durante los 15 días en los que tu móvil se encuentre en la Lista Gris, estarán realizando las investigaciones de lugar para rastrearlo.

Una vez agotado el plazo de 15 días calendario, si no has notificado la recuperación de tu equipo terminal móvil, la prestadora automáticamente procederá a colocar el IMEI del móvil en el Sistema de Series Negadas para que no pueda ser activado o utilizado por terceros.

Mazarra habla sobre los chip

Sobre la nueva medida

La disposición fue anunciada durante una rueda de prensa en el Centro Cultural INDOTEL, y responde a la creciente preocupación por la activación de líneas sin el debido registro, una práctica que vulnera los derechos de los usuarios y dificulta el trabajo de los organismos de seguridad del Estado en la persecución de los delitos.

La resolución establece que las prestadoras deberán identificar a cada usuario con un documento oficial, como cédula, pasaporte o carnet de residencia, y registrar estos datos de forma segura. También se les ordena notificar a sus clientes mediante mensajes de texto (SMS) u otros medios de procedimientos y plazo para validar sus líneas. Si este proceso no se realiza, las líneas serán suspendidas por hasta dos meses y luego serán canceladas.

El presidente del Consejo Directivo del INDOTEL, Guido Gómez Mazara, explicó que esta resolución surge a raíz de una carta enviada por la Procuraduría al órgano regular de las telecomunicaciones que establece que , durante los últimos 18 meses se han reportado 54,378 celulares robados o extraviados, lo que equivale a un promedio de 3,021 casos mensuales y 100 por día, cuyas cifras no reflejan la totalidad del problema, ya que no incluyen los reportes directos a la Policía Nacional, ni los robos no denunciados.

“Se estima que cada mes ingresan al país 4,000 celulares robados desde el extranjero, en un mercado donde se contratan cerca de 400,000 líneas móviles prepago mensualmente, de las cuales el 85 % son vendidas de manera informal en la calle, dificultando así su trazabilidad y control, por lo que estamos trabajando en coordinación con la Procuraduría para contrarrestar el robo de los dispositivos móviles en el país”, dijo.

“Como órgano regulador, tenemos la obligación de garantizar que cada línea esté correctamente identificada. Esta es una acción correctiva, pero también preventiva, que apoya a las autoridades, protege a los ciudadanos y fortalece la confianza en el sistema”, enfatizó el funcionario de las telecomunicaciones.

La medida se basa en los artículos 11 y 31 del Reglamento General del Servicio Telefónico, así como en el artículo 10 de la Norma que Regula la Contratación de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, que exigen a las prestadoras verificar que toda línea esté asociada a una identidad válida antes de ser activada.

Además de garantizar la seguridad de los usuarios, esta disposición fortalece el sistema de emergencias 911, que depende de información veraz para atender con efectividad, y apoya la labor de los organismos de inteligencia y el Ministerio Público en la persecución de delitos asociados a dispositivos móviles.

A Gómez Mazara le acompañaron los miembros del Consejo Directivo del INDOTEL, Alexis Cruz, Juan Taveras Hernández, junto a gerentes y directores de las diferentes áreas de la institución.

Chip

