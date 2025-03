Tienes muchos contactos, ¡deberías tener más oportunidades de trabajo!

-La importancia del networking para construir relaciones de alto valor-

Por Carolina Montero

En los últimos meses he escuchado reiteradamente esta frase: “Conoces a muchas personas, ¡deberías tener más oportunidades de trabajo!” Y aunque estas palabras pueden tener mucho de cierto, no sé por qué siempre termino cuestionándolas y, a la vez, molestándome con quienes creen en este axioma. Esto se debe a que el hecho de conocer muchas personas no implica automáticamente que las ofertas de empleo lloverán o que, al tocar una puerta, esta se abrirá y nos ofrecerán la mejor oportunidad de nuestra vida.

Si bien es cierto que conocer a muchas personas podría, en algunas circunstancias, ayudarnos, debemos separar lo que corresponde al ámbito profesional y laboral. En ese sentido, es clave relacionarnos con personas estratégicas para lograr, con suerte y preparación, los fines antes expuestos.

En esa línea, hace algunos meses, en la maestría sobre Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas que estoy cursando, una de las profesoras señaló que es importante hacer networking. Explicó que todo lo que hacemos comunica y nos relaciona con los demás. Por lo que decidí investigar más a fondo este concepto para poder enfocarlo y aprovecharlo al máximo, pasando del simple hecho de “conocer a muchas personas” a construir relaciones de alto valor.

Según expertos en comunicación, el término networking significa “redes de relaciones profesionales”. En la actualidad, se considera una de las herramientas más poderosas en el campo laboral.

El verdadero significado del networking

La asesora de Imagen y Relaciones Públicas Corporativas de origen peruano, Úrsula Vega, indica que el éxito del networking depende de cada persona y de lo que pueda hacer por los demás.

“El networking no es cuántas personas conoces, sino a cuántas puedes conectar. Ser un puente abre puertas, genera oportunidades y deja huella. Ofrece tu tiempo, sé desprendido y no esperes nada a cambio”, sostiene la también fundadora y directora de la empresa PR.

También expone que es fundamental ser genuino y no actuar con interés. Debemos ser auténticos y transparentes, mostrándonos tal como somos. “Proyecta tu esencia, una buena imagen y confianza. Es esencial estar dispuesto a ayudar, escuchar las necesidades de los demás, dar consejos, compartir un artículo que pueda ser de interés, propiciar reuniones de networking con alguien que le sea grato conocer, o referir clientes. Mientras más actives tu red, más poderosa se vuelve, y mientras más variada y plural sea, más valor tendrá”.

Sobre este tema, otros expertos señalan que conectarse y relacionarse con personas es la mejor manera de construir nuestra marca personal. Los puestos de trabajo son importantes porque resumen la trayectoria profesional, pero lo ideal es que sean otros quienes hablen de nosotros. Los cargos pasan, pero las personas quedan.

Construye relaciones, no solo contactos

Existen diversas categorías de contactos para sacarle provecho a esta herramienta. Sin embargo, lo mejor es construir relaciones en lugar de simplemente recolectar contactos. Para ello, se puede comenzar categorizando a todas las personas que conocemos y ampliando nuestra red estratégicamente.

Tipos de relaciones en el networking

Relaciones personales : Familiares cercanos o lejanos, amigos y amigos de amigos, miembros de clubes deportivos, iglesia, gimnasio, escuela de baile, organizaciones sociales, médicos y especialistas, entre otros.

: Familiares cercanos o lejanos, amigos y amigos de amigos, miembros de clubes deportivos, iglesia, gimnasio, escuela de baile, organizaciones sociales, médicos y especialistas, entre otros. Relaciones profesionales : Compañeros, jefes o clientes de trabajos pasados, clientes actuales, proveedores y otros colaboradores.

: Compañeros, jefes o clientes de trabajos pasados, clientes actuales, proveedores y otros colaboradores. Relaciones de oportunidad: Personas que conocimos en eventos, bodas, cumpleaños, viajes o excursiones.

El valor de la imagen

Para hacer networking, es fundamental cuidar nuestra imagen. Nuestra apariencia y postura deben transmitir seguridad y confianza. También podemos utilizar las redes sociales para fortalecer nuestra marca personal y mostrar nuestra creatividad.

Algunas recomendaciones:

Cuida tu imagen

Usa ropa limpia, bien planchada y en buen estado.

Presta atención a tus gestos y postura.

Transmite seguridad y confianza.

Potencia tu networking

Organiza y asiste a eventos de networking.

Desarrolla buenas habilidades comunicativas.

Mantén actualizado tu CV.

Comparte tus experiencias profesionales.

Agrega un código QR que vincule a tu perfil de LinkedIn.

Aprovecha las redes sociales

Muestra tu marca y creatividad con fotos, videos, historias o reels.

Usa hashtags o respuestas dinámicas para generar conversación y alcance.

Mantente al día con las tendencias.

Prepara tu tarjeta de presentación

Incluye una foto de rostro.

Complementa tu tarjeta impresa con una versión digital.

Fortalece tu marca personal

Prepara informes y presentaciones de calidad.

Destaca tus fortalezas y habilidades.

Observa y analiza a tu competencia.

Reúne a tus amigos o contactos en actividades con un propósito claro.

En definitiva, considero que es muy importante conocer personas, ya que en ciertos momentos pueden colaborar con nosotros para alcanzar un objetivo. Sin embargo, esto no significa que por tener una amplia red de contactos se nos garantizarán automáticamente diversas oportunidades, como un empleo o cambiar para uno mejor.

¿Qué piensan sobre esto?