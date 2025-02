El ministro de Medio Ambiente, Palno Henríquez, confirmó este miércoles que en República Dominicana sí existen zonas donde se encuentran tierras raras, y ¨esa extracción de tierra se monta en un barco y se lleva fuera del país para ser estudiada».

Sin embargo, Henríquez señaló que desconoce si en el país se planea instalar una planta de refinamiento o si la actividad continuará limitada a la exploración.

«No sé si es eso que se va hacer aquí o se va a poner una planta de refinamiento, no puedo opinar de algo que no tengo el tipo de exploración, se nos ha dicho que eso era una zona donde se extraía bauxita, como se extraía bauxita, eso era casi como una operación de minería seca», expresó el ministro.

«Yo no tengo las herramientas para poder decir si esta explotación conviene o no al país porque el ministerio no ha recibido ningún tipo de solicitud de explotación», añadió.

El ministro reveló también que «lo que autorizó el ministerio como explotación son unas calicatas muy limitadas, que si se autorizó al Ministerio de Energía y Minas que son unas extracciones de «muestra» que se llevan a unos laboratorios y eso es lo único que se ha autorizado y que no tiene ningún tipo de impacto», enfatizó.

Sobre la minería en RD

El funcionario señaló además que el tema minero en el país ha generado discusiones recurrentes entre sectores a favor y en contra de la explotación de recursos naturales.

En este sentido, Henríquez enfatizó la necesidad de que República Dominicana defina una política clara sobre la minería.

«Nosotros tenemos que decidir como políticas públicas en el país para aprovechar los recursos mineros o no. Es una discusión que escapa del Ministerio de Medio Ambiente, es más allá del Ministerio de Energía Y Minas y tiene que haber una discusión», dijo.

Tierras raras (Fuente externa)



Finalmente, el funcionario subrayó la importancia de que el país tome una decisión a largo plazo sobre el rumbo de la minería y sus implicaciones.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Lee más: Existencia tierras raras beneficiaría economía RD