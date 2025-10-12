Tiger Woods se somete a una cirugía

Chicago.- El golfista Tiger Woods, ganador de 15 ‘grandes’, se sometió este sábado a una cirugía para reemplazar un disco lumbar y confirmó que la operación salió con éxito.

«Después de tener dolor y falta de movilidad en mi espalda, consulté con médicos y cirujanos para someterme a pruebas. Los exámenes determinaron que tenía un disco colapsado en L4/5, fragmentos de disco y un canal espinal comprometido», informó Woods en un mensaje en su cuenta de ‘X’.

«Opté por reemplazar mi disco ayer, y ya sé que tomé una buena decisión para mi salud y mi espalda», añadió.

La cirugía fue realizada en el ‘Hospital for Special Surgery’ de Nueva York por el doctor Sheeraz Qureshi.

Es la segunda importante operación a la que se somete Tiger Woods este año, después de romperse el tendón de Aquiles izquierdo en marzo.

De 49 años, el ganador de 15 ‘grandes’ sufrió además a comienzos de febrero el fallecimiento de su madre, Kultida Woods, a los 80 años.

