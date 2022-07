Tiger Woods: “Siento que podré jugar más Abiertos, pero no sé si en St. Andrews”

Redacción Deportes. El estadounidense Tiger Woods, que se emocionó ante el apoyo de los aficionados cuando concluía su participación en el Abierto Británico, en el que no pasó el corte, aseguró que tiene la sensación de que podrá jugar más veces este torneo, pero quizás no en el campo de St Andrews (Escocia), donde el siguiente apunta a 2030.

“Siento que podré jugar más Abiertos Británicos, pero no sé si estaré presente cuando vuelva por aquí”, comentó en una rueda de prensa tras cerrar su participación con nueve por encima del par en el acumulado de las dos jornadas que se han disputado en el Old Course.

Allí recibió el cariño de los aficionados, especialmente en la parte final de su recorrido.

“Es muy emotivo para mí. He estado viniendo aquí desde 1995, y no sé si cuando sea el próximo, creo que en 2030, podré jugarlo”, reconoció.

“No me retiro del juego, pero no sé si podré volver a jugar aquí cuando vuelva el Open. Podré jugar futuros Open Británicos, sí, pero, dentro de ocho años, dudo que sea competitivo a este nivel, no sé cómo estará mi salud”, abundó.

Ganador de tres Abiertos Británicos, dos de ellos en St Andrews los de 2000 y 2005- Woods confesó sus sensaciones en el último hoyo.

“Sentí que éste podría haber sido mi último Abierto Británico aquí en St. Andrews. Y los aficionados, la ovación, fue una sensación increíble. Tuve algunas lágrimas. No soy de los que se ponen muy llorosos muy a menudo por cualquier cosa”, indicó.

El californiano recordó que puso su “corazón y alma en este evento a lo largo de los años” y consideró que la gente lo apreció.

Esta semana cometió errores, principalmente en el green, y tampoco le acompañó la fortuna.

“Dejé muchos putts cortos de nuevo. Igual que ayer. Y había pegado un par de tiros malos, terminé en malos lugares. Y, de nuevo, nunca logré nada. Estoy un poco molesto por no (pasar el corte y) jugar el fin de semana. Ciertamente no jugué lo suficientemente bien como para estar presente. Ojalá hubiera jugado mejor”, analizó.